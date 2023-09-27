2022’de 114 bin 155 girişim ihracat yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılında 114 bin 155 girişim ihracat, 173 bin 302 girişim ithalat yaptı. Toplam ihracatın yüzde 19,4'ünü yapan 1- 9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam ihracat yapan girişimlerin yüzde 64,2'sini oluşturdu. İhracatta, 10- 49 çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,9, 50- 249 çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 19,4, 250 ve üstü çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 42,3 oldu.



Toplam ithalatın yüzde 11,3'ünü 1- 9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10- 49 çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 10,7, 50- 249 çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,1 oldu. 250 ve üstü çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ithalattaki payı yüzde 60,9 olurken; bu girişimler toplam ithalat yapan girişimlerin yüzde 2'sini oluşturdu.



İHRACATIN YÜZDE 55,4'ÜNÜ SANAYİ GİRİŞİMLERİ YAPTI



İhracatın yüzde 55,4'ünü, ithalatın ise yüzde 49,5'ini sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler yaptı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 40,6, ithalattaki payı ise yüzde 32,4 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi sektörünün ihracatında 250 ve üstü kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimler yüzde 66,7 pay ile öne çıktı. Ticaret sektörünün ihracatında ise yüzde 89,3 pay ile 1- 249 çalışanı olan küçük ve orta ölçekli girişimlerin hakimiyeti devam etti. Sanayi sektörü ithalatında büyük ölçekli girişimler yüzde 79,3 pay ile öne çıktı.



SANAYİ İHRACATININ YÜZDE 45,3'Ü AB ÜLKELERİNE YAPILDI



Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ihracatlarının yüzde 45,3'ünü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, yüzde 14'ünü Yakın Doğu ve Orta Doğu ülkelerine ve yüzde 13,2'sini AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. AB ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 61,9'unu sanayi, yüzde 35,6'sını ticaret, yüzde 2,5'ini ise diğer sektörlerdeki girişimler yaptı. Sanayi girişimleri, ithalatlarının yüzde 29,5'ini AB ülkelerinden, yüzde 25,4'ünü Asya ülkelerinden, yüzde 18,'ini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ticaret girişimlerinin en çok ithalat yaptığı ülke grupları yüzde 30,4 ile Asya, yüzde 27,6 pay ile AB ülkeleri ve yüzde 23,1 ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.