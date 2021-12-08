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Giriş Tarihi: 9.12.2021

2022’de refah artışı için ek bütçe

Eda IŞIK Eda IŞIK
2022’de refah artışı için ek bütçe

2022’de vatandaşı enflasyona ezdirmemek için emekliden asgari ücretliye, öğretmenden doktora her kesimin maaşını düzenleyecek olan AK Parti ek bütçe hazırlıyor

AK Parti, 2022'de toplumun çeşitli kesimlerini enflasyona ezdirmemek için yapılacak iyileştirmeler nedeniyle ek bütçe hazırlığına başladı. Parti kaynakları yalnızca sağlık çalışanlarına yapılacak düzeltmenin maliyetinin 18 milyar liralık ek bütçeyi gerektirdiğini belirtiyor. Yine aynı kaynaklar görüşmeleri bütçe sonrasına ertelenen sağlıkçılara ilişkin yapılacak artışın 750 TL olacağını önü sürüyor.

MAAŞLAR YÜKSELECEK
Orta Vadeli Program hazırlanırken dolar kurunun 2021'de 8.30 TL, 2022'de 9.27 TL, 2023'te 9.77 TL, 2024'te ise 10.27 TL olacağı varsayılmıştı. Ancak spekülatif ataklarla döviz kuru yükseldi. Kurun geçişkenliğiyle enflasyon da artınca işçi, memur, emekli, asgari ücretlinin satın alma gücü düştü. Hükümet, özellikle bu kesimlerin maaşlarını artırma kararı aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta Meclis'te gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda doktorlara ilişkin önemli müjdeler vererek pratisyen hekimlerin maaşlarına 2 bin 500, diş hekimleri de dahil uzman hekimlerinkine ise 5 bin lira düzeyinde zam yapılacağını açıklamıştı.

SAĞLIKÇIYA 750 TL ARTIŞ
Uzman öğretmen maaşlarında bin TL; başöğretmen maaşlarında ise 2 bin TL ücret artışı yapacağını da vurgulamıştı. Hekimlere verilen ücret artışı kararının daha sonra sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verilmişti. Düzenlemenin bu ayın sonunda bütçe görüşmelerinin ardından yasalaşması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, sağlıkçılara yapılacak zammın ilk etapta seyyanen 750 TL'lik bir ücret artışı olarak öngörüldüğü belirtiliyor.

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2022’de refah artışı için ek bütçe
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