2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, 2022 yılına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesiyle başlayan toplantının, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele alındığı bildirildi.

Açıklama metninin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık bir yıldır uygulanan ekonomi programı ile finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanmış; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında önemli başarılar elde edilmiştir. Bu başarıların devamı için finansal sistemin derinleşmesi ve piyasalardaki güvenin sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın haklarını ve serbest piyasa şartlarını korumak adına tüm kurumlarımızın gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalınmıştır.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşım ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarına devam edecektir."