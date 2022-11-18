2023’te 70 milyon yolcuyu geçeriz

İGA CEO'su Kadri Samsunlu, A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programında Dilek Güngör ve Özlem Doğaner'in sorularını yanıtladı. İstanbul Havalimanı'nın bu yılı 62-63 milyon yolcuyla kapatacağını belirten Samsunlu, "İç hatlar yolcu sayısında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı geçtik. Pandemi öncesinde 2019'da Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na 68.5 milyon yolcu gelmişti. 2023'te yolcu sayısında 70 milyonu geçeriz. Avrupa'da 2019 rakamlarına ulaşılması 2024'ü bulur" dedi.Son dönemde dünyanın önde gelen lojistik şirketleri Türkiye'yi lojistik bir aktarma merkezi yapmak için en modern tesislerini İstanbul Havalimanı'ndaki Kargo Şehri'ne inşa ediyor. Samsunlu, ABD'li FedEx firmasının da geleceğini belirterek, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde havacılıkta oyunu değiştiren ülke olacağını kaydetti. Genel Havacılık Terminali ile ilgili yatırımın devam ettiğini söyleyen Samsunlu, 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlanacağını söyledi.Uluslararası ve düşük maliyetli havayolları ile görüşmelere devam ettiklerini söyleyen Samsunlu, "Havalimanı kapasitemizin yüzde 50'sini kullanıyoruz. Herkese kapımız açık. Asya'da 11 havayoluyla görüşeceğiz. Tayland, Vietnam, Endonezya ve Malezya'ya gideceğiz. Şu anda havalimanına 80 yolcu, 15-16 kargo havayolu geliyor" dedi. Samsunlu, pandemi sürecinde yolcu garantisi ve kira ödemesini DHMİ ile anlaşarak mücbir sebepten dolayı askıda aldıklarını hatırlatarak, "Aralıkta kira ödemelerine başlıyoruz" dedi.Havalimanindaki yeme-içme fiyatlarına da değinen Samsunlu, "Ben büfe işletmiyorum. Fiyatlar benzeri havalimanlarının altında. Havalimanında 15 TL'ye de su var 30 TL'ye de…" diye konuştu. Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın açıldığından bu yana ekonomiye katkısının da 23.5 milyar dolar olduğunu belirtti. Samsunlu, "Havalimanı açılmadan önce bir çalışma yaptırmıştık. Tam kapasite çalışması durumunda havalimanının 40 milyar dolar gelir getireceği hesaplanmıştı. Pandemi nedeniyle 1.2 senelik performans gösterdik, dolayısıyla o rakama denk gelir" dedi.