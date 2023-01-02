Hükümetin enflasyonla mücadelesine en güçlü destek Yıldız Holding'den geldi. Yeni yılın ilk gününde ŞOK Marketler'de 1.000 ürünün fiyatını sabitleyen Yıldız Holding, 2023'ü enflasyonla mücadele yılı ilan etti. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "2023'ü enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz. İlk adım, perakendedeki amiral gemimiz ŞOK Marketler'den geliyor. Enflasyonla mücadele seferberliğinde birçok firmanın da bizi takip edeceğine inanıyoruz. Halkın alım gücünü destekleyecek bu seferberlikle tüketici enflasyonunun hızla düşeceğini, enflasyondan ötürü yaşanan olumsuzlukların hafifleyeceğini umuyoruz" dedi.Özellikle temel gıda ürünlerinde önceliklerinin kâr değil, üretim sürekliliği ve halkın ihtiyacı olan ürünlere mümkün olan en uygun şartlarda ulaşabilmesi olduğunu söyleyen Ülker, şöyle konuştu: "2023'ün ilk gününde ŞOK Marketler'de başlattığımız seferberlik de bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğimizin kanıtıdır. Emin olunuz ki 2023'te de kesintisiz ve güvenilir hizmet modelimizden taviz vermeden, tüketicilerimiz, üreticilerimiz ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere hiçbir paydaşımızı mağdur etmeden hem ülke hem de hane ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.ŞOK Marketler, önceki gün yaptığı açıklamada ocak ayı boyunca 1.000 temel üründe fiyatları sabitlediklerini bildirdi. Karar gereğince, ocak ayı boyunca patatesten sıvı yağa, peynirden salçaya kadar 1.000 temel üründe fiyat aynı kalacak. ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla, enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz" açıklaması yapmıştı.Birlikten bereket doğar' ilkesine inandıklarını, devletin tüm ilgili organları ve sektör temsilcileriyle dayanışma içinde olacaklarını anlatan Ülker, şunları söyledi: "Kök saldığımız ve bizi besleyen bu topraklara değer katmaya devam edeceğiz. Her zorlu dönemden sonra yeniden ve daha güçlü ayağa kalkan ülkemizin bu mücadelesinde de muvaffak olacağına gönülden inanıyor, bütün sanayici ve iş insanlarını da bu seferberliğin bir parçası olmaya davet ediyorum. Türkiye'miz dinamik bir nüfusa ve önemli bir üretim gücüne sahip. 2023 yılında hep birlikte enflasyonla mücadelede önemli adımlar atacağımıza ve bunu el birliğiyle başaracağımıza inanıyorum."