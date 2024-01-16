2024 büyüme yılı olacak

2024 yılına girerken sigorta sektörü için birçok zorluk var ancak sektörün 2024 tahminleri iyimser. 2024 yılına ilişkin küresel makroekonomik tahminler hem ekonomilerde büyümenin yavaşladığını hem de enflasyonist baskının devam ettiğini gösteriyor. Büyük piyasalar tüketici güveninin olumsuz yönde etkilendiğini hissediyor. Ancak gelişmekte olan ülkelerde olumsuz seyrin tersine gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektöründe büyüme beklentileri yüksek. İklim değişikliğinden siber suçlara kadar artan küresel riskler, sigorta sektörünün tepki verme kapasitesini ve hazırlığını zorluyor. Sigorta sektörü Türkiye'de 2023'te çok zorlu bir yılı geride bıraktı. Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depreminin yol açtığı hasar, sıklığı ve şiddeti artan doğal afetler, sağlık branşında medikal enflasyonun sebep olduğu maliyet artışı, reasürans kapasitelerindeki daralma ve fiyatlardaki yükseliş nedeniyle vatandaş için de sigortacılar için de zor bir yıl oldu.Tüm bu olumsuz tabloya karşın, Türkiye sigorta sektörü her zaman olduğu gibi geçen yıl da reel olarak büyümeyi sürdürdü. Hayat dışı sektörde kârlılık da arttı. 2024'te beklenti reel olarak büyüme ve kârlılıkta artış. Buna karşın, reasürans kapasitelerindeki daralma ve fiyatlardaki yükseliş 2024'te devam edecek. 2023'te yüzde 123'lük bir büyüme ile prim üretiminde 328 milyar TL'ye ulaşan sektörün hedefi yılın sonunda 500 milyar TL prim üretimini aşmak.Faiz oranlarındaki yükseliş, sigorta şirketlerinde finansal kârları artıracak. 2024 yılında reasürans kapasitelerindeki daralma ve fiyatlardaki yükselişin devam etmesi bekleniyor. Kuşkusuz bu durum başta yangın ve mühendislik olmak üzere poliçe primlerine de yansıyacak, söz konusu poliçelerin fiyatlarında yükseliş devam edecek. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili 2024 yılı beklentileri katılımcıların fon tutarının 607 milyar TL'den 1 trilyon liraya ulaşması. Yapay zekâ ve gelişmiş data mühendisliği sayesinde artık müşteri deneyimini geliştirmek ve kişiselleştirmek için yeni yollar açılıyor. Dijital dönüşüm birkaç yıldır sigorta şirketlerinin gündeminin başında yer alıyor ancak tüketiciler hâlâ fintech ve e-ticaret'teki iyi deneyimlere çok uzak.GEÇEN yılın bu zamanlarında ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana, yapay zeka hakkında çok sayıda tartışma ve spekülasyon yapıldı. Sigorta şirketleri yıllardır verileri, analitiği ve yapay zekayı ilerletmeye çalışıyor. 2024 yılında, üretken yapay zekanın olanaklarına dair heyecanın, yerini yapay zeka çözümlerinin maddi ekonomik etkisine yönelik artan talebe bırakacağını göreceğiz. Verilere, analizlere ve yapay zeka yeteneklerine yatırım yapan sigortacılar, bu yolculuğun bir sonraki doğal adımı olarak daha üretken yapay zekayı bünyesine katacak.