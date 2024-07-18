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Haberler Ekonomi Haberleri 2024 yılı fındık rekoltesi açıklandı
Giriş Tarihi: 18.7.2024 14:36 Son Güncelleme: 18.7.2024 15:22

2024 yılı fındık rekoltesi açıklandı

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, “2023 yılında 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024 yılında yüzde 14 artış ile 738 bin 931 ton olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir” dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
2024 yılı fındık rekoltesi açıklandı

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, 2024 yılı fındık rekoltesine yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bölük, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ulusal Fındık Konseyi'ne 2024 yılı tahmini fındık rekoltesinin açıklanması görevi verildiğini belirtti. Bakanlığın verdiği bu görevi yürütmelerini konsey adına olumlu bulduklarını aktaran Bölük, "Rekolte tahmin çalışmaları; Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünün belirlediği metodoloji doğrultusunda, geçmişten bu yana belirlenmiş fındık bahçelerinde gerçekleştirilen çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar ve gözlemler sonucunda gerçekleştirilmiştir.

Fındık Rekolte Tahmin Komisyonlarında yer alan kurum ve kuruluşlara ait tüm üyeler, tespit çalışmalarının sonuçlarını imzalamak suretiyle mutabakatla 2024 yılı fındık rekoltesini belirlemiş bulunmaktadır" diye konuştu.

Bölük, 2024 rekoltesiyle ilgili de,"Ülkemizin en önemli ihraç ürünü olan fındıkta Rekolte Tahmin Komisyonları tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda; 2023 yılında 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024 yılında ise yüzde 14 artışla 738 bin 931 ton olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Üreticilerimize, ülkemize, sektöre bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

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2024 yılı fındık rekoltesi açıklandı
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