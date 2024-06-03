2024 yılında borçlanma piyasasından sağlanan fon tutarı 760,7 milyar TL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2024 yılının başından bugüne kadar borçlanma piyasasından sağlanan fon tutarının yaklaşık 760,7 milyar TL olduğunu bildirdi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdiği Altın Boğa Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Altın Boğa Ödülleri, sermaye piyasalarının gelişmesine, bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı ve sektör profesyonellerinin başarı hikayelerini kamuoyunda görünür kılmayı amaçlıyor.

Gönül, TSPB Altın Boğa Ödülleri töreninde konuştu. TSPB'nin 28 Mayıs'ta yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında TSPB Başkanlık görevini Pamir Karagöz'e devreden İbrahim Öztop'a sermaye piyasalarına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Gönül, "Başkanlık bayrağını devralan QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Pamir Karagöz'ü yeni görevinden dolayı tebrik ederim. Önümüzdeki dönemde, Sayın Karagöz ile de piyasamızı geliştirecek önemli projelere birlikte imza atacağımızı düşünüyorum." dedi.

"ÖDÜLLER, DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE ÖNEMLİ KATKI SUNUYOR"

Pay senedi yatırımcı sayısının, 8,5 milyon seviyesinde olduğunu belirten Kurul Başkanı Gönül, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl 54 şirketin halka arzı gerçekleşti. Bu sayı 2024 yılının ilk beş ayında 18 oldu. Şirketler de piyasadan 2023 yılında 79,3 milyar TL, 2024 yılının ilk beş aylık döneminde de 40,3 milyar TL fon sağladı. İlk beş aylık süreçte, sadece halka arzlarla değil bunun yanında 17 şirket de bedelli sermaye artırım yoluyla piyasadan yaklaşık 13,5 milyar TL fon temin etti. 2024 yılının başından bugüne kadar borçlanma piyasasından sağlanan fon tutarı TL cinsinden yaklaşık 760,7 milyar TL'dir. Söz konusu fonun 263 milyar TL'si yurt içi borçlanma yoluyla 498 milyar TL'si yurt dışı borçlanma yoluyla sağlandı. 2024 yılının geri kalan kısmında da şirketlerin hız kesmeden sermaye piyasamızdan fon temin etmeyi sürdüreceğini tahmin ediyoruz."

Sermaye piyasalarına yönelik yatırımcı ilgisinin yanı sıra şirketlerin de sermaye piyasalarına ilgi gösterdiğini söyleyen Gönül, "Sermaye piyasalarına yönelik ilginin artması, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmak için sektör olarak var gücümüzle çalışma sorumluğu yüklüyor." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Altın Boğa Ödülleri'nin de sektör profesyonellerini motive ettiğini belirten Gönül, bu ödüllerin sektör içi dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli bir katkı sağladığını kaydetti.

ALTIN BOĞA ÖDÜLLERİ ALANINDA MARKALAŞTI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, Altın Boğa Ödülleri'nin alanında markalaşarak gelenekselleştiğini söyledi.

Teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu imkanları etkin bir şekilde değerlendiren sermaye piyasası kurumlarının yatırımcılara her geçen gün daha kapsamlı hizmetler sunarak sektörün gelişmesi ve büyümesinde etkin rol oynadığını vurgulayan Karagöz, bu ürün ve hizmet çeşitliliği sayesinde sermaye piyasalarının son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim ivmesi yakaladığı ifade etti.

Artan yatırımcı ilgisi ve piyasalardaki yükselmenin de etkisiyle yerli yatırımcılara ait; pay senedi, özel ve kamu borçlanma araçları ile diğer ürünlerden oluşan sermaye piyasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar içerisindeki payının yüzde 45'e çıktığını belirten Pamir Karagöz, "Yatırımcıların yanı sıra şirketlerimizin de sermaye piyasalarımıza olan ilgisi artarak sürüyor. Aracı kuruluşlarımız 2019 yılından bugüne kadar olan dönemde 170'i aşkın şirketin halka arzına başarılı bir şekilde aracılık etti." dedi.

"GÜÇLÜ BİR YATIRIM EKOSİSTEMİ İLE BÖLGESEL MERKEZ OLABİLİRİZ"

Sermaye piyasalarındaki tüm bu pozitif gelişmelere rağmen, gelişmiş ülkelerin sermaye piyasalarına bakıldığında daha gidecek uzun bir yol olduğunu belirten Karagöz, "Ülkemizde etkin, derinlikli ve güçlü bir yatırım ekosistemi kurup, sermaye piyasalarımızı bölgesel düzeyde bir merkez haline getirecek potansiyele sahibiz. Yatırımcılarımızı odağa koyan bir felsefeyle hızlanarak, hedeflerimize ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok." diye konuştu.