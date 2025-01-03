2024’ü % 44.38 enflasyonla kapattık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında aylık enflasyonda yüzde 1.03 ile Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Yıllık enflasyon yüzde 44.38 oldu. Bu oran ile enflasyon Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentisine yakın gerçekleşti. Verilere göre yıllık çekirdek enflasyon yüzde 45.34 oldu. Üretici fiyatları tarafında da aşağı yönlü ivme devam etti. Aylık üretici enflasyonu yüzde 0.40 olurken, yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 28.52 olarak gerçekleşti.

ŞAMPİYON YUMURTA

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2024'te en fazla fiyat artışı yüzde 12.17 ile yumurtada, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27.78 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay yumurtadaki fiyat artışını yüzde 9.88 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 9.33 ile patates izledi. Aralık 2024'te fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8.33 ile taze balık, yüzde 7.84 ile margarin ve yüzde 7.62 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak yer aldı.

EN ÇOK ZAM EĞİTİMDE

2024 yılında yıllık bazda fiyatı en çok artan grup yüzde 91.64 ile eğitim oldu. Eğitimi yüzde 69.03 ile konut, yüzde 57.13 ile lokanta ve oteller izledi. 2024'te en düşük artış yüzde 25.88 ile ulaştırma grubunda oldu. Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 2.78 ile ev eşyasında gerçekleşti. Ev eşyasını yüzde 1.82 ile haberleşme grubu yüzde 1.71 ile konut takip etti. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 Aralık itibarıyla, 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

BEKLENTİ YÜZDE 44'TÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 44 seviyesine çıkarmıştı. Orta Vadeli Program'da ise 2024'te enflasyonun yüzde 41.5 olması bekleniyordu.





KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 58.51

ARALIK enflasyon oranlarının açıklanmasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. Buna göre, kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 58.51 olacak. Geçen ay söz konusu oran 60.45 olarak kaydedilmişti. Kria artış oranları, son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz itibarıyla bu sınır kalktı.



DEZENFLASYON SÜRECİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı/Cevdet Yılmaz: 2024 yılı Haziran ayından itibaren yıllık enflasyondaki düşüş 31.1 puana ulaştı. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş aralık ayında sürdü. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha güçlendireceğiz. Firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme olduğunu gözlemliyoruz. Yurtiçi üretici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 0.4 olarak gerçekleşerek, üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu, dezenflasyon sürecini başlattığımız dönemden bu yana 29.2 puan ve geçen yıla göre 15.7 puan azalarak 2024 yılsonunda yüzde 28,5 seviyesine gerilemiştir. İstikrarın pekiştiği bir ortamda temel amacımız, kapsayıcı büyüme ile kalıcı sosyal refahı sağlamak.



FİYAT İSTİKRARI YATIRIMLAR İÇİN DEĞERLİ



Sanayi ve Teknoloji Bakanı/ Mehmet Fatih Kacır: Yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 44.4'e (mal enflasyonunun yüzde 36.1'e, temel mal enflasyonunun yüzde 27.4'e) gerilemiş olması dezenflasyon sürecinde ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Üretici enflasyonunun aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 28.5 düzeyine inmesi de dezenflasyon sürecindeki gelişmeyi teyit ediyor. Fiyat istikrarı, yatırımların hızlanması için de değerli. 2025'te enflasyonda düşüş hızlandıkça, yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında daha fazla mesafe katedeceğiz.



FAHİŞ FİYATLA MÜCADELEYE DEVAM



Ticaret Bakanı/ Ömer Bolat: Enflasyon, son 7 ayda 31.1 puan düştü. Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecek. Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da gerilemesini bekliyoruz.