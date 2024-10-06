2025 ihracat stratejisi için kollar sıvandı

2025'te 280 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan Türkiye, ihracatı artırmak için kolları sıvadı. Ticaret Bakanlığı, Orta Vadeli Plan (OVP) ile uyumlu, somut, sonuç odaklı ve gerçekleştirebilir eylemlere ihtiyaç duyulduğunu iş dünyasına bildirerek, 2025 ihracat stratejisi birinci faz odak ülkelerine yönelik kısa vadeli eylem önerilerini sordu.Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılar için '2025 Yılı İhracat Planı' çalışmalarına başlandı. Bahse konu planda, uzak ülkeler ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri ile ihracatı geliştirme stratejileri başat konular olarak belirlendi. Bakanlık, 2025 yılı ihracat planı hazırlıkları kapsamında, Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer alan eylemlere ilişkin değişiklik taleplerinin güncellenmesi için iş dünyasına planda birinci faz odak ülkeleri olarak belirlenen 21 ülke için kısa vadeli eylem önerilerini sordu.Bu kapsamda iş dünyasının 10 Ekim'e kadar Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Katar, Kuveyt, Malezya, Libya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus, Umman ve Ürdün'e yönelik kısa vadeli eylem önerilerini sunması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı uzak coğrafyalarda bulunan ülkelerle ticaretteki kısıtları ve potansiyel arz eden alanları tespit ederek, bu ülkelerle olan mal ve hizmet ticaretini artırmak amacıyla son birkaç yıldır Uzak Ülkeler Stratejisi'ni hazırlıyor.Türkiye'nin kara ve denizyolu rotalarına yakınlığı ve dört saatlik uçuş mesafesi ile 50'den fazla ülkeye ulaşabilme imkânı ihracatçılar açısından yakın coğrafyaları cazip kılarken, planla uzak coğrafyalardaki ülkelere de ihracatın artırılması hedefleniyor. Türkiye, 2024'ün 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 3.2 artırarak 193 milyar dolara çıkardı.