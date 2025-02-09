2025 satış hedefi 50 bin adet

Elektrikli otomobiller 2025'e hızlı girdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ocakta elektrikli otomobil satışları yüzde 71.4 artışla 6 bin 225 adet oldu. Elektriklilerin pazar payı ise yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli otomobil pazarının büyümesinde yeni modellerin önemli rolü var. Ocaktan itibaren birçok yeni model satışa sunulurken, yeni model yağmuru yıl sonuna kadar sürecek. 15 Kasım 2025 tarihindeki relansman ardından büyük ilgiyle karşılaşan Çinli BYD, yeni Atto 2 modelini yıl sonunda Türkiye'de satışa sunacak. ATTO 2 modelinin elektrikli B-SUV segmentine yeni bir soluk getireceğini belirten BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Türkiye'de elektrikli mobiliteye olan ilgi her geçen gün artarken, biz de ürün gamımızı hızla genişletiyor ve bu alandaki iddiamızı güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi. BYD'ye olan yoğun ilginin ocakta da devam ettiğini ifade eden Ergun, sınırlı tedariğe rağmen 2 bin 750'nin üzerinde satış gerçekleştirdiklerini anlattı. Ergun, yıl sonu satış hedeflerinin ise 50 bin adet olduğunu tekrarladı.