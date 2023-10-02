2025 yılı emlakta patlama yılı olacak

Bodrum, Kemer ve Didim'de proje süreçlerine başladıkları üç yeni otel ile mevcut yatak kapasitesini 3 bine çıkaracaklarını söyleyen Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, dört yıl içinde toplam 3 bin konuta imza atacaklarını belirtti. Küresel ekonomik konjonktür ve artan kredi faizleri nedeniyle konut talebinin ve arzının bir süre durgun gideceğini belirten Akbalık, "Ancak 2025 yılında konut piyasasında ciddi bir talep artışı göreceğiz. Biz de yatırımlarımızı bu nedenle şimdiden yapmaya başladık. Halkalı'da Emlak Konut ortaklığı ile yapacağımız göl manzaralı projemizde Büyükyalı'da olduğu gibi bölgenin katma değerini yükselteceğiz. Bir diğer projemiz ise Maltepe. Balmumcu'da eşsiz boğaz yaşamı sunan Özak Palas projesi var. Topkapı'da da yeni aldığımız arsada çalışmaya başladık" dedi.