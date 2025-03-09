2025 yılında turizmcilerin yüzü gülecek

4 - 6 Mart'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de Messe Berlin Fuar Merkezi'nde gerçekleşen ITB Berlin fuarı 180'den fazla ülkeden katılımcıya ev sahipliği yaptı. Fuarın açılışı yapay zeka destekli seyahat çözümleri, rezervasyon platformları, sanal gerçeklik turizm deneyimleri ve çok daha fazlasının gösterileri ile gerçekleşti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Almanya pazarında artan talebi, yeni hedef ve stratejilerle doğru yönetmeliyiz" dedi. Bağlıkaya, fuardaki izlenimleriyle ilgili şunları söyledi: "Bu yılki fuarda da genel olarak Alman turizm pazarındaki büyümenin devam edeceğine dair güçlü sinyaller aldık. Açıklanan veriler 83.6 milyon nüfusa sahip Almanya'da yurt dışına tatil amaçlı gerçekleşen seyahat sayısının 2024 yılında 77.5 milyon düzeyine ulaştığını gösteriyor. Fuar sırasında görüştüğümüz Alman meslektaşlarımız da pazardaki güçlü tatil talebinin devam ettiğini farklı turizm segmentlerine yönelik ilginin de sektörün geleceği açısından güven oluşturduğunu ifade ettiler. 2025 yaz sezonuna yönelik rezervasyon verileri Alman ailelerin Türkiye tatiline olan talebinin devam ettiğini gösteriyor. Antalya başta olmak üzere kıyı destinasyonlarımıza talep artışının bu yıl da devam etmesini öngörüyoruz."Geçen yıl döviz bazında yükselişin olmamasıın yılsonu kârlılıklarını etkilediğini söyleyen Artaş Holding Turizm Koordinatörü Ali Hasdemir ise "2025'e baktığımızda çok da karamsar bir tablo yok şuan için" dedi. Hasdemir, beklentileri ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yıl Artaş Holding bünyesinde 11 tane aktif ve 1 tane inşaatı devam eden otel ile 12 marka oteli bünyesinde bulunuyor. Nisan ayı ile birlikte güzel bir akışın olduğu yönünde veriler var. Özellikle mayıs İstanbul da toplantılı grupların yoğun geçeceği bir ay. Son zamanlarda Orta Doğu pazarı gerilemiş olsa da, İstanbul için yüksek sezonda yine birinci pazar olmaya devam edecek. Biz bu yıl tüm otellerin yaptığı gibi alternatif pazarlar üzerinde çalışıyoruz."