2025 yılının ilk petrol sondaj kuyusu Gabar Dağı’nda açıldı

Gabar Dağı'nda 2025'in ilk petrol sondaj kuyusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın telekonferans ile katılımı ile açıldı. Bakan Bayraktar, "Daha birkaç yıl öncesine kadar terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Gabar Dağı gibi bölgeler, hain örgütün adeta üssü konumundaydı. Güvenlik kuvvetleri, yaptıkları başarılı operasyonlar ile bölgede güven ve huzur sağlandı. Ardından yapılan sismik ve sondaj çalışmalarıyla şimdi 76 kulede günlük 70 bin 373 varil petrol çıkartılıyor" ifadelerini kullandı.

HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM

Telekonferans ile açılışa katılan Bakan Bayraktar, 2024 yılı güzel neticelerle başladığını ve öyle de devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Petrolleri tesislerindeyiz. Bugün burada olduk. Geçtiğimiz yıl biz de oradaydık. Benim için çok müstesna bir yıla giriş oldu 2024 yılı Şırnak'ta. Orada o gün siz yoktunuz ama vekilimiz, komutanlarımız bütün çalışanlarımızla çok özel bir yılbaşıydı bizim için geçtiğimiz yıl ve hamdolsun 2024 yılı da o gün nasıl başladıysak öyle devam etti güzel neticelerle. Bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi 70 bin varili aşan biz tabi arkadaşlarımızı zorluyoruz, efendim 70, 80, 90 inşallah 100'lere gitmesini istiyoruz oradaki üretimin en kısa sürede.

Ama hakikaten bu gelinen nokta itibarıyla ben hepsini çok tebrik ediyorum. Türkiye Petrolleri'nin, TPİC'in, oradaki emek veren bütün taşeronundan yükleniciye bütün arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Milletim adına onları tebrik ediyorum. Çünkü bu çok büyük bir gayretin neticesi. İşte orada şimdi ekranda görüyoruz arkada kar yağmış. Şırnak'ta Gabar'da kar var ama her ne koşulda olursa olsun orada çalışmaları aksatmadan devam ettirdiler. Dolayısıyla öncelikle bu teşekkürü yapmak istedim"