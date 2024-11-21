2025’te enflasyon da faiz de yarı yarıya düşer

Faizlerin 2025'te yüzde 27.5 seviyesine düşmesini beklediklerini belirten İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Hem enflasyonda hem de faizlerde 2025 yılı sonunda yarı yarıya düştüğünü göreceğiz" dedi. İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi öncesinde açıklamalarda bulanan Aran, mevcut programın istikrarlı bir şekilde uygulanması halinde 2026 yılının sonuna yüzde 10'luk rakamlara girileceğini ve düzlüğe çıkılacağını tahmin ettiklerini söyledi.Artık kiraların katlanabilir seviyeyi geçtiğini belirten Aran, 2 yıl önce kendisinin de ev sahibi yüzünden evinden çıkmak zorunda kaldığını söyledi. Ev sahibinin kirayı 6 kat artırmak istediğini belirten Aran, İş Bankası'nın konutlarından birine yerleştiğini belirtti. Çalışan maaşlarının büyük bir bölümünün kiraya gittiğini belirten Aran, "Doğu ve Güneydoğu'da, lojman yapmak için arsa alıp lojman inşatına başlıyoruz. Özellikle fiyatların çok arttığı deprem bölgesinde lojmanlar yapıyoruz" şeklinde konuştu. Aran, Çeşme ve Marmaris'te çalışanlarının tatil yapabileceği tesisler yaptıklarını da kaydetti. Aran kongrede yaptığı konuşmada ise İş Bankası'nın turizm kredilerindeki payının yüzde 11.2'ye çıktığını söyledi.