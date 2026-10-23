2026 Tarımsal Üretim Tahmini açıklandı: Buğday, arpa ve meyvede büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Bitkisel Üretim 2.Tahminini yayımladı. Buna göre; Bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

Üretim miktarlarının, 2026 yılı ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) %17,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde %60,8 oranında artacağı, sebzelerin ise %0,8 oranında azalacağı tahmin edildi. Buna göre, yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 78,6 milyon ton, sebzelerde 33 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

TAHIL ÜRETİMİNİN 2026 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2026 yılında bir önceki yıla göre %30,9 oranında artarak yaklaşık 44,8 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin %37,9 oranında artarak yaklaşık 24,8 milyon ton, arpa üretiminin %66,7 oranında artarak 10 milyon ton, çavdar üretiminin %21,5 oranında artarak 247 bin ton, yulaf üretiminin %3,9 oranında artarak 298,7 bin ton, mısır üretiminin ise %4,7 azalarak 8,1 milyon ton olacağı öngörüldü.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 525 bin ton, 204,3 bin ton ve 368,6 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre %3,1 oranında azalarak 6,2 milyon ton üretileceği tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin %14,3 oranında azalarak 127,6 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise %21,8 oranında artışla 2,4 milyon ton olacağı öngörüldü.

Şeker pancarı üretiminin %5,8 oranında artarak 22 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

SEBZE ÜRETİMİNİN 2026 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Sebze ürünleri üretim miktarının 2026 yılında 33 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebzeler grubu ürünlerinden hıyarda %10,2, havuçta %7,5, beyaz lahanada %9,1, karnabaharda %13,7 oranında üretim artışı; kuru soğanda %30,8, sakız kabakta %5,2, kıvırcık marulda %13,0, taze soğanda %12,6 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

MEYVE ÜRETİMİNİN 2026 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2026 yılında bir önceki yıla göre %60,8 oranında artarak yaklaşık 31,5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada %97,4, şeftalide %109,2, nektarinde %114,9, kirazda %289,7, üzümde %60,5 üretim artışı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada %36,0, portakalda %76,4, limonda %65,0 oranında üretim artışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta %62,6, cevizde %86,8, Antep fıstığında %42,6 oranında üretim artışı olacağı tahmin edildi.

Muz üretiminin geçen yıla göre %2,4 oranında azalacağı, zeytin üretiminin ise %75,5 oranında artacağı öngörüldü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör