2026’da en iyi All-in-One bilgisayar hangisi? Casper Nirvana A970 ve A900

TEK GÖVDELİ MASAÜSTÜNÜN AVANTAJLARI

All-in-One tasarımda bilgisayarın ana parçaları ekranın arkasında toplanır. Ayrı bir masaüstü kasa için yer ayırmak istemeyenler bu yapıyı tercih eder. Casper Nirvana A970 ve A900, sabit çalışma alanında kablo düzeninin sadeleşmesine katkı sunar. Özellikle paylaşılan ofis masalarında veya küçük çalışma odalarında ekran ile bilgisayarın tek gövdede olması günlük yerleşimi kolaylaştırır.

27 inç QHD ekranlı Casper Nirvana A970, aynı anda daha fazla pencereyle çalışan kullanıcılar için geniş bir masaüstü yüzeyi sunuyor. Bir tarafta uzun bir elektronik tablo, diğerinde kaynak belge açık tutulabilir. Tasarım ve sunum işleri yapanlar da ekrandaki ayrıntı alanından faydalanır. Çalışma masasında cihazın sabit kalması, büyük ekranın günlük verimlilik yönünü öne çıkarır.

Casper Nirvana A900'ün 23,8 inç FHD IPS ekranı, daha kompakt bir masa planı isteyenlere hitap ediyor. E-posta, internet, uzaktan toplantı ve temel ofis görevleri bu ekranda rahat takip edilir. 250 nit parlaklık ve IPS panel bilgisi ürünün görüntü tarafını tanımlar. Evde tek bilgisayarı ortak kullanan ailelerde ekranın büyüklüğü kadar masadaki yerleşimi de önemlidir.

A970 VE A900'DE EKRAN FARKI

Her iki modelde ayarlanabilir pivot stand tasarımı bulunuyor. Casper Nirvana A900'de ekran yaklaşık 90 derece dönebilir ve yüksekliği yaklaşık 120 mm ayarlanabilir. Bu özellik bir gün yatay tablo, başka bir gün uzun dikey belge okuyan kullanıcı için somut karşılık taşır. Monitörün bakış açısı ve yüksekliğini fiziksel olarak değiştirmek, sabit masaüstü kullanımının ergonomisini güçlendirir.

All-in-One bilgisayarın günlük temposunu işlemci ve bellek kombinasyonu belirler. Ürün seçilirken kullanılan ofis programları, açık tarayıcı sekmeleri ve görüntülü görüşme alışkanlığı temel alınır. Casper Nirvana A970 ve A900 ürün aileleri farklı ekran boyutlarıyla sunulduğundan önce ekran tercihini yapmak, ardından ilgili konfigürasyonnın işlemci ve bellek özelliklerini seçmek pratik bir sıradır.

Evde ortak kullanılan bilgisayarda ihtiyaçlar gün boyunca değişir. Sabah çevrim içi toplantıya katılan bir yetişkin, öğleden sonra ders çalışan öğrenci ve akşam film izleyen aile bireyi aynı ekranı kullanır. A900'ün 23,8 inç paneli bu çok amaçlı düzene odaklanırken A970'in 27 inç QHD görüntü alanı geniş masa isteyenlere hitap eder. Cihazın nerede kullanılacağı, teknik listenin başlangıç noktası olmalıdır.

EV VE OFİSTE UZUN KULLANIM DÜZENİ

Casper Nirvana A900 için MIL-STD-810H standardının yüksek sıcaklıkta çalışma prosedürünü kapsayan ayrı test kaydı bulunuyor. Bu kayıt belirli koşullarda yüksek sıcaklık testini geçmesini anlatır. İşletim sisteminin veya donanımın bütün kullanım ömrüne ilişkin bir sıralama oluşturmaz. Sabit çalışma odasında bilgisayar kullanacak kişi için modelin kendi test kapsamını bilmek teknik seçimin ek bir parçasıdır.

All-in-One bilgisayarlarda masa düzeniyle ekran alanı arasında doğrudan bağlantı bulunur. Bir kullanıcı aynı masada hem çalışıyor hem eğleniyorsa gün boyunca ekranın karşısında geçirdiği zaman değişir. Casper Nirvana A970'in 27 inç QHD paneli büyük çalışma alanına yönelirken A900'ün 23,8 inç FHD ekranı daha kompakt düzene uygundur. Bu farkı anlamak için ekranların çapraz ölçüsüyle başlar. Kullanılan masanın derinliği, kullanıcı ile ekran arasındaki mesafe ve birden fazla pencereyle çalışma sıklığı, hangi modelin günlük yaşama daha iyi uyacağını ortaya çıkarır.

Tek gövdeli masaüstü bilgisayarı tercih eden ailelerde ekranın fiziksel konumu da önem taşır. A900'ün yüksekliği değiştirilebilen ve döndürülebilen standı, sabit yerleşim içinde farklı kullanıcıların gereksinimlerine uyum sağlar. Örneğin uzun bir tarif belgesi dikey görüntülenirken görüntülü görüşme için yatay konum seçilebilir. A970'in daha geniş QHD paneli ise birden fazla iş penceresiyle zaman geçiren kişiler için öne çıkar. Donanım seçimi sonuçta cihazın masaya nasıl yerleşeceğini ve hangi işin kaç saat sürdürüleceğini belirleyen gündelik bir karardır.

Ekran boyutları arasındaki fark, bilgisayarı günün kaç saatinde ve ne amaçla kullandığınızı düşündüğünüzde netleşir. Casper Nirvana A900'ün kompakt 23,8 inç ekranı ortak ev bilgisayarına uygun bir masa düzeni kurarken A970'in 27 inç QHD paneli çoklu çalışma pencerelerinde daha geniş alan sunar. Aynı iki kullanıcı sabah toplantı, akşam eğlence için cihaz kullanabilir. Ekranla bilgisayarın tek gövdede birleşmesi her iki modelde de ortak avantajdır. Seçimi farklılaştıran ekranın büyüklüğü ve fiziksel kullanım planıdır.

CASPER NİRVANA A970 VE A900: HANGİSİ KİME UYGUN?

Özellik Nirvana A970 Nirvana A900 Ekran 27 inç QHD IPS, 300 nit 23,8 inç FHD IPS, 250 nit İşlemci Core Ultra 7 255H / Core 5 210H Core i7-14700 / i5-14400 / i3-14100 Kamera 3,1 MP 1080p, gizlenebilir 2,1 MP 720p, gizlenebilir Stand Yaklaşık 90 derece dönüş, 120 mm yükseklik Yaklaşık 90 derece dönüş, 120 mm yükseklik Kimin için Çok pencereli ev ofisinde çalışanlar Kompakt masada ortak kullanım arayanlar

SIKÇA SORULAN SORULAR

All-in-One bilgisayar hangi masalar için uygundur?

Ayrı kasa için alan ayırmak istemeyen ev ve ofis kullanıcıları tek gövdeli tasarımdan yararlanır. Casper Nirvana A900 ve A970 ekran ile bilgisayarı aynı yapıda toplar. Bu yaklaşım kablo düzenini ve sabit çalışma alanının yerleşimini sadeleştirir. İki ayrı kasa ve ekran yerine tek cihaz kurmak evdeki sabit masa düzenini sadeleştirir.

27 İNÇ QHD EKRANIN AVANTAJI NEDİR?

Casper Nirvana A970'in 27 inç QHD paneli geniş çalışma alanı isteyenlere hitap eder. Uzun tablolar, birden fazla belge ve görsel içeriklerle çalışanlar daha geniş bir masaüstü elde eder. Büyük panel özellikle sabit masa başındaki kullanımda değer kazanır. Özellikle çok pencereli belgelerde ekran alanının boyutu günlük işin rahatlığını etkiler.

23,8 İNÇ ALL-İN-ONE KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Casper Nirvana A900'ün 23,8 inç FHD IPS ekranı, kompakt masa düzeni arayan kullanıcılar için uygun bir ölçü sunar. E-posta, toplantı ve gündelik internet kullanımı tek cihazda birleşir. Evde paylaşılan bilgisayarlarda da ekranın yerleşimi kolaylaşır. Bu ölçü ev içindeki çalışma köşesinin fiziksel yerleşimini planlamaya da yardım eder.

PİVOT STAND MASA ERGONOMİSİNE NE KATAR?

Casper Nirvana A900'ün ayarlanabilir standı yaklaşık 90 derecelik dönüş ve 120 mm civarında yükseklik ayarı sunar. Kullanıcı yatay sunum ile uzun dikey belge arasında çalışma düzenini değiştirebilir. Bu hareket alanı sabit masaüstünün kullanım rahatlığını artırır. Ekranın dikey ve yatay konumları farklı kullanıcıların aynı masaüstünde çalışma biçimini zenginleştirir.

A900 İLE A970 ARASINDAKİ TEMEL SEÇİM ÖLÇÜTÜ NEDİR?

İlk fark ekran büyüklüğü ve çözünürlüğüdür. A900 23,8 inç FHD IPS, A970 ise 27 inç QHD IPS ekran kullanır. Masa alanı ve açık tutulan belge sayısı belli olduğunda seçimin yönü netleşir. İşlemci ile bellek konfigürasyonu daha sonra görev yoğunluğuna göre belirlenir.

Casper Nirvana A970, Intel Core Ultra 7 255H, Core 5 210H ve Core i7-13620H seçeneklerine sahiptir. A900 ailesi Core i7-14700, i5-14400 ve i3-14100 seçeneklerini de içerir. Her iki serinin ayarlanabilir standı yaklaşık 90 derece dönüş ve 120 mm yükseklik hareketi sunar.

Ekran alanından işlemci seçimine

SONUÇ

All-in-One bilgisayar seçimi evde ve ofiste kurulan sabit çalışma alanının ihtiyaçlarından başlar. Casper Nirvana A900 daha kompakt masa düzenine, A970 ise büyük QHD ekranda çoklu çalışmaya yöneliyor. Tek gövdeli tasarımın sağladığı yer avantajı, doğru ekran boyutuyla birleştiğinde günlük kullanım değeri artıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör