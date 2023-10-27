2026’da hedef tek hane enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fiyat istikrarını ve makroekonomik istikrarı güçlendirmeye dönük politikaların devam edeceğini belirterek, 2026'da tek haneli enflasyon rakamlarının hedeflendiğini söyledi. Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyetin aynı zamanda fırsat eşitliği olduğunu vurgulayarak, "Bingöllü biri olarak Cumhuriyet değerleri sayesinde bu konumdayım" ifadelerini kullandı.Afetlere ayrılan kaynaklar hakkında bilgi veren Yılmaz, "Bu yıl bütçemizde 762 milyar lira afetin yaralarını sarmak için kaynak ayırdık. Gelecek yıl 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayırdık. Orta vadede 3 trilyon liranın üzerinde sadece merkezi yönetim bütçemizde afetin yaralarını sarmak için harcama yapacağız" diye konuştu.Bu yıl milli gelirin 1 trilyon doları aşacağını belirten Yılmaz, "1 trilyon 100 milyar dolara yakın bir rakam bekliyoruz. Kişi başına düşen gelir 12 bin doları aşmış olacak. OVP'nin sonu 2026 yılında ise 15 bin dolara yakın kişi başı gelir öngörüyoruz. Dünya Bankası'nın bir eşiği var; kişi başına 13 bin 800 doları aştığınızda yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış oluyorsunuz. Daha sonra gidecek çok yolumuz var elbette" dedi.