2027 emekli maaşı zammı için hesaplar değişti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI 2027 HESAPLAMA: 25 BİN, 30 BİN VE 40 BİN TL MAAŞ ALANLAR NE KADAR ALACAK?

Dört aylık enflasyon farkının yüzde 8,29 olarak hesaplanmasıyla birlikte emeklilerin zamlı maaşlarına ilişkin tahmini tutarlar da ortaya çıktı. Bu artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mevcut aylıklarına yansıtılması durumunda oluşacak yeni maaşlar şöyle:

Mevcut emekli maaşı 23.552 TL – %8,29 zamla 25.504 TL

Mevcut emekli maaşı 25.000 TL – %8,29 zamla 27.072 TL

Mevcut emekli maaşı 30.000 TL – %8,29 zamla 32.487 TL

Mevcut emekli maaşı 35.000 TL – %8,29 zamla 37.901 TL

Mevcut emekli maaşı 40.000 TL – %8,29 zamla 43.316 TL

Bu tutarlar, yalnızca dört aylık enflasyon verisine göre yapılan örnek hesaplamalardır. Kasım ve aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle Ocak 2027 emekli zammı değişebilecek. En düşük emekli aylığı için yapılacak olası yasal düzenleme ise zam hesabından ayrı değerlendirilecek. Kök maaşı düşük olan emeklilerin alacağı tutar, taban aylık uygulamasına göre farklılık gösterebilecek.