2027 hedefi 77,8 milyon ton! Türk limanlarında yeni "rekor" beklentisi

Türk limanları, yük ve konteyner elleçleme miktarlarında yeni rekorlara hazırlanıyor. 2025 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan limanlarda, 2026 sonunda 565 milyon ton yük ve 14,1 milyon TEU konteyner elleçlenmesi bekleniyor. Kabotaj taşımacılığında ise 2027 yılı için 77,8 milyon tonluk yeni hedef belirlendi.
2025 YILINDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen verilere göre Türkiye limanlarında 2025 yılında toplam 14 milyon TEU konteyner ve 553,3 milyon ton yük elleçlendi. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeleri olarak kayıtlara geçti.
2026 yılı sonunda konteyner elleçleme miktarının 14,1 milyon TEU'ya, toplam yük elleçleme miktarının ise 565 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Limanlarda konteyner elleçleme miktarı 2002-2012 döneminde yıllık ortalama yüzde 13,9 artış gösterdi. Ancak yavaşlayan küresel ticaret ve konteyner ticaretinin doyma noktasına yaklaşmasıyla 2013-2025 dönemindeki yıllık ortalama artış yüzde 4,8'e geriledi.
KONTEYNERLERİN YÜZDE 84'Ü BEŞ LİMAN BÖLGESİNDE ELLEÇLENDİ
2025 yılında Türkiye'deki toplam konteyner elleçleme hacminin yüzde 84'ü Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa liman başkanlıklarına bağlı limanlarda gerçekleştirildi.
Elleçlenen yüklerin yüzde 36'sını ihracat amaçlı yükler oluşturdu. İhracat amaçlı yükler kapsamında elleçlenen miktar, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,3 arttı.
Öte yandan Türkiye'deki küçük ölçekli, verimsiz ve dağınık liman altyapısının lojistik maliyetleri yükselttiği belirtiliyor. Bu yapının sektörde aşırı rekabete yol açarak liman işletmecilerinin kârlılığını azalttığı ve kaliteli liman altyapısının geliştirilmesini zorlaştırdığı değerlendiriliyor.
Bu nedenle liman yatırımlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önem taşıdığı vurgulanıyor.
KABOTAJ TAŞIMACILIĞINDA 2027 HEDEFİ 77,8 MİLYON TON
Türkiye limanları arasında gerçekleştirilen yük taşımacılığında da yeni rekorlar hedefleniyor.
Kabotaj hattında 2025 yılında 69,7 milyon ton yük elleçlendi. Bu miktarın 2026 sonunda 74,8 milyon tona yükselmesi bekleniyor.
2027 yılı sonunda ise kabotaj taşımacılığında elleçlenen yük miktarının 77,8 milyon tona ulaşması hedefleniyor.