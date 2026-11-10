2027 hedefi 77,8 milyon ton! Türk limanlarında yeni "rekor" beklentisi

2025 YILINDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen verilere göre Türkiye limanlarında 2025 yılında toplam 14 milyon TEU konteyner ve 553,3 milyon ton yük elleçlendi. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeleri olarak kayıtlara geçti.

2026 yılı sonunda konteyner elleçleme miktarının 14,1 milyon TEU'ya, toplam yük elleçleme miktarının ise 565 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Limanlarda konteyner elleçleme miktarı 2002-2012 döneminde yıllık ortalama yüzde 13,9 artış gösterdi. Ancak yavaşlayan küresel ticaret ve konteyner ticaretinin doyma noktasına yaklaşmasıyla 2013-2025 dönemindeki yıllık ortalama artış yüzde 4,8'e geriledi.