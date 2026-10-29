2027 Tarım destekleri açıklandı: Hayvancılığa yüzde 43,4 artış! 52,5 milyar TL’yi aşacak

HAYVAN HASTALIKLARINA KARŞI AŞI ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılan veteriner aşılarının üretim kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırımlar da sürüyor.

Bu kapsamda Ankara'da bulunan Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yeni bir aşı üretim tesisi kurulması için çalışmalar yürütülüyor. Tesisin, hayvan sağlığının korunmasına yönelik üretim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Zirai don zararları için üreticilere yaklaşık 47 milyar lira aktarıldı

Geçen yıl meydana gelen zirai don olayının tarımsal üretimde oluşturduğu kayıpların karşılanması amacıyla üreticilere hem sigorta tazminatı hem de doğrudan destek ödemesi yapıldı.

Devlet destekli tarım sigortası bulunan çiftçilere 23,1 milyar lira hasar tazminatı ödendi. Ayrıca 2025 yılında yaşanan zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere yönelik Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 23,86 milyar liralık destek sağlandı.

Böylece zirai don nedeniyle zarar gören üreticilere sigorta ve destekleme ödemeleri aracılığıyla aktarılan toplam kaynak yaklaşık 47 milyar liraya ulaştı.