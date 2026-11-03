2027 Trafik cezaları ne kadar olacak? Yüzde 27,83 zam hesabıyla yeni ceza tutarları hesaplandı

2027 trafik cezaları, yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle yeniden gündeme geldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri doğrultusunda hesaplanan oran, trafik ihlallerine uygulanan para cezalarının da artacağını gösteriyor. Sürücüler, yeni yılda kırmızı ışıkta geçme, hız ihlali ve alkollü araç kullanma cezalarının ne kadar olacağını araştırıyor.
2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. TÜİK'in ekim ayına ilişkin Yİ-ÜFE verilerinin açıklanmasının ardından ortaya çıkan oran, yeni yılda vergi, harç ve idari para cezalarının güncellenmesinde esas alınacak.
Trafik cezaları da yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılan kalemler arasında yer alıyor. Buna göre yüzde 27,83'lük artışın uygulanması halinde 2026 yılında geçerli olan trafik cezası tutarları, 1 Ocak 2027 itibarıyla yükselecek.
Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının mevcut cezalara uygulanması halinde ortaya çıkan tahmini tutarlar şöyle:
|
Trafik ihlali
|
2026 cezası
|
2027 tahmini ceza
|
Alkollü araç kullanma (ilk ihlal)
|
25.000 TL
|
31.958 TL
|
Alkollü araç kullanma (ikinci ihlal)
|
50.000 TL
|
63.915 TL
|
Alkollü araç kullanma (üçüncü ve sonraki ihlaller)
|
150.000 TL
|
191.745 TL
|
Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme veya ısrarlı takip
|
180.000 TL
|
230.094 TL
|
Trafikte makas atma / tehlikeli şerit değiştirme
|
90.000 TL
|
115.047 TL
|
Kırmızı ışıkta geçme (ilk ihlal)
|
5.000 TL
|
6.392 TL
|
Kırmızı ışıkta geçme (altıncı ihlal)
|
80.000 TL
|
102.264 TL
|
Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma
|
200.000 TL
|
255.660 TL
2026 yılında alkollü araç kullanmanın ilk ihlal için cezası 25 bin TL olarak uygulanıyor. Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi halinde ceza 50 bin TL'ye, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin TL'ye yükseliyor.
Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının uygulanması durumunda ilk ihlalin cezası yaklaşık 31 bin 958 TL, ikinci ihlalin cezası 63 bin 915 TL, üçüncü ve sonraki ihlallerin cezası ise 191 bin 745 TL olacak.
2026 yılında kırmızı ışıkta geçmenin ilk ihlal için cezası 5 bin TL olarak uygulanıyor. Bir yıl içerisinde tekrarlanan ihlallerde ise ceza kademeli olarak artıyor. İkinci ihlalde 10 bin TL, üçüncü ihlalde 15 bin TL, dördüncü ihlalde 20 bin TL, beşinci ihlalde 30 bin TL ve altıncı ihlalde 80 bin TL idari para cezası veriliyor.
Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak uygulanması halinde ilk ihlalin cezası yaklaşık 6 bin 392 TL'ye, altıncı ihlalin cezası ise 102 bin 264 TL'ye yükselecek.
Trafikte tehlikeli şerit değiştirme, makas atma ve saldırı amacıyla başka bir aracı takip etme gibi ihlaller için de yüksek para cezaları uygulanıyor. 2026 yılında makas atma ve trafiği tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirme gibi ihlallerin cezası 90 bin TL seviyesinde bulunurken, saldırı amacıyla araçtan inme veya ısrarlı takip için 180 bin TL ceza veriliyor.
Yüzde 27,83'lük artışın uygulanması halinde makas atma cezasının yaklaşık 115 bin 47 TL'ye, saldırı amacıyla araçtan inme ve ısrarlı takip cezasının ise 230 bin 94 TL'ye çıkması bekleniyor.
Yeniden değerleme oranıyla hesaplanan yeni trafik cezası tutarlarının 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Kesin tutarlar, ilgili resmî düzenlemelerin yayımlanmasıyla netleşecek. Bu nedenle yüzde 27,83 üzerinden yapılan hesaplamalar şimdilik tahmini rakamlar olarak değerlendirilmeli.