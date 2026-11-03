2027 Trafik cezaları ne kadar olacak? Yüzde 27,83 zam hesabıyla yeni ceza tutarları hesaplandı

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2027'DE NE KADAR OLACAK?

2026 yılında alkollü araç kullanmanın ilk ihlal için cezası 25 bin TL olarak uygulanıyor. Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi halinde ceza 50 bin TL'ye, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin TL'ye yükseliyor.

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının uygulanması durumunda ilk ihlalin cezası yaklaşık 31 bin 958 TL, ikinci ihlalin cezası 63 bin 915 TL, üçüncü ve sonraki ihlallerin cezası ise 191 bin 745 TL olacak.