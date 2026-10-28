2027’de Akkuyu elektriği kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) sona gelindiğini belirterek, "Akkuyu'da yoğun test süreci devam ediyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ilk nükleer yakıtı yükleyerek Akkuyu'nun fiziki start-up'ını hedefliyoruz. 2027'den itibaren de sistemimizde Akkuyu elektriğini kullanacağız" diye konuştu. Nükleer enerjinin Türkiye için olmazsa olmaz konumda olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele edecekse, binalardan tarıma, tarımdan ulaşıma her alanı elektrikleştireceksek mutlaka nükleer enerjiye sahip olmamız lazım" mesajı verdi. İstanbul'da düzenlenen 16. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikasında çeşitlendirmenin stratejik önemine dikkati çekerek, "Türkiye enerjideki dışa bağımlılığını çözebilmek için kendi yerel kaynaklarına yöneldi. Bir taraftan da çok önemli çeşitlendirme stratejileri izledi. Attığımız çeşitlendirme adımlarıyla Türkiye, şubattan itibaren yaşanan büyük petrol ve arz krizine rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Elbette fiyatlardan herkes gibi biz de etkileniyoruz. Uyguladığımız destek programlarıyla vatandaşlarımızı korumaya gayret ediyoruz" dedi.

MERKEZDE ELEKTRİK VAR

5 Kasım'da açıklanacak Milli Enerji 2040 Vizyonu'nun merkezinde elektrikleşmenin olacağını belirten Bakan Bayraktar, "Türkiye'deki ekonominin bütün alanlarında elektriğin daha yoğun olarak kullanılacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına nasıl gideceğini ortaya koyduğu çok kapsamlı bir planı açıklayacağız" dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) bugün itibarıyla 300 bin varil petrol ve gaz üreten bir şirket haline geldiğini aktaran Bayraktar, "2028'de 550-600 bin varile gideceğiz. Hedef, günde 1 milyon varil üretime çıkabilmek" diye konuştu. Yıl bitmeden yeni müjdeli haberlerin gelebileceğini belirten Bayraktar, "Şirket satın alabiliriz. Ortaklıklar yapıyoruz. Yeni sahalar olabilir, yeni ülkeler olabilir. Bunlarla beraber 1 milyon varil hedefine ulaşmak istiyoruz" bilgisini paylaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör