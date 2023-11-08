2028’de 5 milyon hasta Türkiye’de şifa bulacak

Sağlık turizmine güçlü bir katkı sunmak için bu yıl 9. Dünya Helal Zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenecek olan ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Bir sağlık turistinin ortalama 10 bin dolar bıraktığına dikkat çeken Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, "Bu yıl 2 milyon hasta ağırlayacak olan Türkiye, 2028'de 5 milyon kişinin şifa yurdu olacak. 2028'de 100 milyar dolarlık turizm hedefine en güçlü katkıyı sağlık turizmi yapacak. Sağlık turizminde yeni kapılar ise ETHEXPO ile açılacak" dedi.

Türk turizm sektörü istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Bu yılı 60 milyon turist ile 56 milyar dolarla kapatmayı hedefleyen sektör, Türkiye Yüzyılı'na ise güçlü bir iddiayla giriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çizdiği yol haritasına göre turizmden 2024'te 68 milyar dolar, 2025'te 77, 2026'da 85.3, 2027'de 93 ve 2028'de 100 milyar dolarlık gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için yapılacak en güçlü çalışmaların başında ise turizmi çeşitlendirmek yatırıyor. Burada en büyük desteklerden birinin ise sağlık turizminden gelmesi bekleniyor. Tatil amaçlı gelen bir turistin ortalama üç katı gelir bırakan sağlık turizminde bu yılın sonunda iki milyon yabancı hastanın ağırlanması beklenirken 2028'de bu sayının 5 milyona çıkarılması hedefleniyor. Sağlık turizminde elde edilen gelirin ise 30 milyar ulaşması planlanıyor. Bu kapsamda bu yıl 9. Dünya Helal Zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenecek olan ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, sağlık turizmine güçlü bir katkı sunmaya hazırlanıyor.

20 ÜLKE MİLLİ KATILIM YAPACAK

23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ilk kez kapılarını açacak olan ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, sektörün önde gelen yatırımcıları, sağlık kuruluşları, seyahat acenteleri, hastane ve alanında uzman isimleri buluşturacak. 20 ülkenin milli katılımla yer alacağı fuarda, 300'den fazla yerli ve yabancı firma stant açacak. 119 ülkeden 9 bin yabancı ziyaretçinin beklendiği fuarı, 30 bine yakın kişi ziyaret edecek. Fuarın düzenleyici Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Türkiye'nin sağlık turizminde son yıllarda güçlü ve yükselen bir trend yakaladığının altını çizdi. Ete, "2013 yılında Türkiye'ye sağlık turizmi için gelenlerin sayısı 300 bin kişiyi aştı. Sağlık turizminden elde edilen gelir ise 2013 itibarıyla 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2014 yılında ise Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında gelen 400 bini aşkın ziyaretçiye hizmet verildi. 2017 yılında sağlık turizmi kapsamında ülkemize 750 bin turist geldi ve 7 milyar dolar gelir bıraktı. 2023 yılı için sektörde 2 milyon yabancı hastaya hizmet vererek 10 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu rakamın yüzde 10'luk payının ise kamu hastanelerinden gelmesi bekleniyor" dedi.

KİŞİ BAŞI 10 BİN DOLAR GELİR

Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre ziyaretçi başına ortalama harcamanın 850 dolar olduğuna dikkat çeken Yunus Ete, "Ülkemize saç ekimi, basit estetik operasyonlar için gelenler ortalama kişi başı minimum 2.500-3.000 dolar gelir bırakıyor. Ancak kanser tedavisi, organ nakli gibi büyük operasyonlar için gelen hastalar en az 10 bin dolar harcama yapıyor" dedi. 2028'de 100 milyar dolarlık turizm hedefi konulduğuna dikkat çeken Ete, "Bu kapsamda sağlıkta turizmi bu hedeflere ulaşmakta en büyük mihenk taşlarından biri haline geliyor" şeklinde konuştu.

RAKİP ÜLKELERE GÖRE ÖNDEYİZ

2028 yılında 5 milyon yabancı hastanın ülkemizde ağırlanmasının hedeflendiğine dikkat çeken Ete, ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'nın bu hedeflere ulaşmakta katkı sağlayacağının altını çizdi. Özellikle son dönemde İngiliz ve Amerikalı turistin Türkiye'deki sağlık hizmetine büyük ilgi gösterdiğini ve bu kapsamda ülkemize olan ziyaretlerinin arttığını vurgulayan Ete, "Gelişmiş ülkeler dahi Türkiye'de daha iyi sağlık hizmeti sunulduğunu belirtiyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyada en fazla noktaya uçan havayolları olması, Türkiye'deki turizm, sağlık ve sağlık turizmi altyapısının beklentilerin çok üstünde olması ayrıca konuyla ilgili uluslararası arenada yapılan olumlu yorumlar bizi son dönemde rakip ülkelere göre ön plana çıkardı" ifadelerini kullandı.

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLİYOR

ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'nın Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hizmet İhracatçılar Birliği tarafından desteklendiğini anlatan Ete, "Hem kurumsal hem devlet desteğini alan bu fuarın önümüzdeki dönemde çok güçlü bir hareket alanı oluşturacağını öngörüyoruz. Türkiye'de sağlık, Türkiye'de turizm ve Türkiye'de sağlık turizmi gibi üç farklı konu başlığını bünyesinde barındıran bu fuarın ülke ekonomisine de çok güçlü bir katkı sunacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

B2B GÖRÜŞMELERLE YENİ KAPILAR AÇACAK

ETHEXPO 2023'e katılan firmalar sağlık ve turizm alanındaki son gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulurken, uluslararası pazardan yeni müşteri kazanma fırsatı yakalayacak. B2B görüşmelerin de yapılacağı etkinlikte, firmalar yeni siparişler için görüşmelerde bulunurken mevcut iş bağlantılarını da artırarak daha da güçlenecek. Yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılacağı fuar kapsamında, özellikle yabancı katılımcılar Türkiye'den yeni müşterileri ile tanışma fırsatı yakalayacak. Firmanın, markanın ve ürünlerin tanınırlığını uluslararası katılımcılara gösterme fırsatı sunan ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, yeni pazarlara ve ülkelere bir kapı da açacak. ETHEXPO 2023 fuarı ayrıca, Dünya Helal Zirvesi, Uluslararası Helal Expo, HIMSS Eurasia Sağlık Bilimleri Konferansı ve Fuarı ile aynı tarihte düzenlenmesi sebebi ile bu uluslararası organizasyonlara da davetli üst düzey heyet ve delegeler tarafından da ziyaret edilecek. Böylece güçlü ziyaretçi kitlesi ile önemli iş bağlantıları sağlayacak.