2035’e kadar riskli yapılar dönüşüme girecek

Deprem tehdidi altındaki Türkiye'de konutların dönüşümü, yeni yapıların denetimi ve malzemelere yönelik izleme çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tam gaz yürütülüyor. Bakanlık, Kentsel Dönüşüm, Yapı Denetim Sistemi, Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), Bina Kimlik Sistemi (BKS) ve depremle ilgili çalışmalara devam ediyor. 2035'e kadar tüm riskli yapıların kentsel dönüşüme girmiş olması hedefleniyor. Türkiye genelinde 3 milyon 200 bin konut yenilendi, 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü sürüyor. Yapı denetim sisteminde bugüne kadar 924 bin bina, 6.6 milyon bağımsız bölüm denetlendi. BKS ile şu ana kadar 63 bin 128 binaya Dijital Kimlik Levhası verildi. Türkiye genelinde 310 bin 305 adet yapıdan 24 milyon 521 bin 873 adet çipli beton numunesi alındı.Kentsel dönüşümü 'milli güvenlik meselesi' olarak gördüğünü ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'yerinde ve gönüllü kentsel dönüşüm' anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 3 milyon 200 bin konutun yenilendiği, 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümünün sürdüğü ve 6.6 milyon ev ve iş yeri denetiminin tamamlandığı belirtildi. 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturduğu bilgisine yer verildi. İstanbul'da 39 ilçede 695 bin konut yenilendi, 93 bininde dönüşüm sürüyor.1999 Marmara Depremi sonrasında 2001'de yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 2011'e kadar 19 ilde uygulandı. Sistemin yüzde 90'ın üzerinde başarı sağlamasıyla birlikte 81 ilde yapı denetimine geçildi. Yapı Denetim Sistemi ile bugüne kadar 924 bin bina, 6.6 milyon bağımsız bölüm denetlendi. Bu denetimlerle; yapıların yüzde 45'i depreme karşı teminat altına alındı. Halen 510 bin binanın denetimine devam ediliyor. EBİS'in devreye alınmasından bugüne kadar 310 bin 305 adet yapıdan 24 milyon 521 bin 873 adet çipli beton numunesi alındı. BKS ile şu ana kadar 63 bin 128 binaya Dijital Kimlik Levhası verildi. 2022 sonunda 100 bini bulacak.