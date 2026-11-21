Turkcell
, Antalya
'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yenilenebilir enerji, sürdürülebilir finansman ve enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını paylaştı. Buna göre şirketin toplam kurulu saha tipi güneş enerjisi kapasitesi 175.4 megavata ulaştı. Rüzgar santraliyle Turkcell'in toplam aktif yenilenebilir enerji kapasitesi ise 115.5 megavata çıktı. Şirketin yenilenebilir enerji portföyünde 18 megavatlık rüzgar santralinin yanı sıra 7 ilde 10 saha tipi güneş enerjisi projesi bulunuyor. Yapay zeka tabanlı sistemlerle şebeke trafiğini analiz ederek talebin azaldığı dönemlerde kapasiteyi ihtiyaca göre ayarlayan Turkcell, bu sayede gereksiz enerji tüketimini azaltıyor. Grup genelinde 2025'te birim veri trafiği başına enerji tüketimi yaklaşık yüzde 23, toplam enerji tüketimi ise yüzde 7.3 geriledi. Turkcell, şebeke optimizasyonu ve ekipman dönüşümüyle 25.31 gigavatsaat enerji tasarrufu sağladı. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, "2050 net sıfır hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.