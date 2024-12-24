212 bin sözleşme tescil ettik

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı da 4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri'nde "Bankacılık Dışı Finansın Görünümü" başlıklı bir sunum yaptı. Ballı, 2024 yılını finansal hizmetler sektörü için dönüşümün hızlandığı ve dijitalleşmenin etkisinin derinleştiği bir yıl olarak değerlendirdi ve ekledi: "Dünya genelindeki ekonomik gelişmeler, regülasyondaki değişimler ve dijitalleşmenin yaygınlaşması sektörlerimizi yeniden şekillendiriyor. Tüm bu değişimler karşısında esnek, yenilikçi ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemek artık bir tercih değil, zorunluluk."Ballı, dijitalleşmeyi artık tüm sektörler için kaçınılmaz bir dönüşüm alanı olarak tanımlayarak, bu sayede hizmet sunma hızlarını artırdığının, maliyetleri düşürdüğünün ve müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermelerini sağladığının altını çizdi. FKB'nin bu dijital dönüşümde üstlendiği önemli görevler arasında faktoring işlemlerinde kullanılan fatura ve benzeri belgelerin kaydedildiği Merkezi Fatura Kaydı Sistemini (MFKS) kurmanın da yer aldığını ifade eden Ballı, şunları kaydetti: "Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi destekleyen ve aynı ticari alacağın mükerrer temlik ve finansmanını engelleyen MFKS 2024 sonu itibarıyla 48 faktoring şirketi 32 bankanın finansmanına aracılık ettikleri ticari alacakları kaydetmiştir. Son verilere göre kuruluşundan itibaren toplam 47.7 milyon adetten fazla fatura ve benzeri alacak belgesi MFKS'ye kaydedilmiştir. Yüzde 23 seviyesinde başladığımız e-belge oranı 2024 yılı itibarıyla yüzde 99'a ulaşmıştır. Birlik nezdinde kurulan ve finansal kiralama sözleşmelerinin kayıt altına alan finansal kiralama sözleşme tescil sistemi 19 finansal kiralama şirketi 8 katılım bankası 11 yatırım ve kalkınma bankası, sistem kullanıcısıdır. Sistemde 212 binin üzerinde sözleşme tescil edilmiştir. Son dönemde finansal kapsayıcılık altında atılan adımlar sayesinde çok sayıda işletme ve bireyin finansal hizmetlere daha kolay erişmesini sağlamış bulunuyoruz."