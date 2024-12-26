22 ay sonra ilk faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, faizde 22 ay sonra ilk indirime imza attı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'den 47.5'e indirdi. Böylece Merkez Bankası Şubat 2023'ten bu yana ilk kez faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu. Mart ayındaki 5 puanlık faiz artışından bu yana faiz sabit tutuluyordu.

KORİDOR DARALTILDI

Merkez Bankası ayrıca, faiz koridorunu da daraltma kararı aldı. Gecelik borç alma faizi yüzde 46, borç verme faizi yüzde 49 olarak yeniden belirlendi. Faiz koridorunun politika faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verildi. Karar öncesi faiz koridoru +/-300 baz puan olmak üzere yüzde 47-yüzde 53 olarak uygulanıyordu. Merkez Bankası koridoru daraltarak, bankaların likidite fazlası olduğu dönemde mevduat ve para piyasası fonlarında faizin daha fazla düşmesini engellerken, tahvillerin de cazibesinin artmasını sağlayacak.

BORSA 10 BİN PUANI GEÇTİ

Asgari ücret zammının yüzde 30'la beklentilerin altında kalmasının ardından faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte borsada çarşamba günü başlayan yükseliş dün de devam etti. Önceki gün yüzde 2.5 yükselerek 9.916 puana çıkan endeks, dün de 10 bin puanı geçti. Borsadaki yükselişin lokomotifini üstlenen bankacılık endeksinde üç gündeki yükseliş yüzde 10'a ulaştı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

PPK sonrası yapılan açıklamada, kasım ayında yataya yakın seyir izleyen enflasyon ana eğiliminin aralıkta düşüşe işaret ettiği vurgulandı. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.

Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürdüğü ve dezenflasyon sürecini güçlendirdiği kaydedilerek, "Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" değerlendirmesi yapıldı. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğine dikkat çekilerek, "Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Kurul, politika kararlarını, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır" denildi.



PPK 2025'TE 8 TOPLANTI YAPACAK

TCMB, gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı da yayımladı. Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek. PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem üç iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak. 2020 yılından bu yana yılda 12 defa toplanan PPK, en son 2019 yılında 8 toplantı yapmıştı. Analistler PPK'nın 2025'te politika faizini yüzde 27.5-30 aralığına kadar indirmesini bekliyor.

KKM SONA ERECEK

Düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesinin ve yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığı bildirildi. Bankanın döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmadığının altını çizildi.



ŞİMDİ SIRA BANKALARDA



ŞEKİB AVDAGİÇ/İTO Başkanı: Faiz indirim kararı ekonomide öngörülebilirliği güçlendiren, 2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabilmesine yönelik beklentileri karşılayan bir hamle oldu.

Fonlama maliyetlerinin yüksekliği yatırım ve ticaretin önünde engel. Finansman koşullarının iyileşmesi, yatırım ve üretime katkı verecek en önemli unsur olacak. Bu süreçte finansmanı üretime ve yatırıma yönlendirecek seçici bir kredi mekanizması tesis edilmesi son derece önemli.

MUSTAFA GÜLTEPE/TİM BAŞKANI: İhracatçılar olarak mart ayından bu yana yüzde 50'de tutulan politika faizinde indirim zamanının artık geldiğini düşünüyorduk. Merkez Bankası da bu yönde bir adım attı. 2025'e girmeden faizin 250 baz puan indirilmesini memnuniyetle karşıladık. Yatırım yapmak isteyen ya da işletme sermayesi zayıflayan firmalarımız için faizlerin makul seviyelere indirilmesi çok önemli. Piyasaya da moral olacağını düşündüğüm indirimlerin enflasyondaki gerilemeye paralel olarak sürmesini arzu ediyoruz.

MAHMUT ASMALI/MÜSİAD BAŞKANI: Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle birlikte piyasaların faiz indirimi beklentisine olumlu karşılık veren Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu'na, iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yılın son ayında politika faizinde öngörülen bu indirimin, firmalarımızın 2025 yılına ilişkin motivasyonunda olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU/TOBB BAŞKANI: Şimdi sıra bankalarda.

Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz.

GÜRSEL BARAN/ATO BAŞKANI: Faiz indirimi 2025 yılı beklentileri açısından umut verici. Faiz indirimi ticaret, yatırım, üretim ve istihdamı canlandıracak şekilde devam etmeli. Bu süreçte bankaların da kredi faizlerini indirerek, KOBİ'lerimiz başta olmak üzere, reel sektöre destek olmalarını bekliyoruz.

SEYİT ARDIÇ/ASO BAŞKANI: Bu indirimin en kısa sürede, finansman sorunu yaşayan sanayicilerimizin kullandığı kredilere de yansımasının, üretim, istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum.