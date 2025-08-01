2,2 milyar lira tasarruf sağlanacak! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, The Ankara Otel'de düzenlenen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi Finansal Kapanış Töreni'nde gerçekleştirdiği konuşmada, yapım çalışmaları devam eden en önemli kara yolu ulaşım projelerinden Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki çalışmaları yakın zamanda yerinde incelediklerini söyledi.

Söz konusu otoyolun, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Kafkaslar'a erişim sağlayan kara yolu koridorları arasında önemli bir köprü niteliği taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "Geçtiğimiz hafta da 122 kilometrelik Antalya-Alanya Otoyolu'muzun yapım çalışmalarını başlattık. Bu otoyolumuz da önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre olacak. Sadece Antalya-Alanya Otoyolu ve bizleri bir araya getiren Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'muz ile yaklaşık 4,1 milyar dolar değerindeki yatırımı hayata geçiriyoruz." dedi.

Uraloğlu, bu projeleri, kamu-özel işbirliği modeliyle uygulamaya aldıklarını ve uluslararası rekabete açık ihaleler sayesinde ülkeye döviz girişi sağladığını, yapım aşamasında kamu kaynağı kullanmadan, özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımları çok daha hızlı şekilde tamamladıklarını anlattı.

Mersin'in yer altı zenginlikleri, tarihi ve kültürel varlıkları, denizi, eşsiz doğası ve kültürel etkinlikleriyle büyük bir turizm ve kültür potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Akkuyu Nükleer Santralı, ülkemizin ikinci en büyük modern limanı, serbest bölgesi ve Çukurova Bölgesel Havalimanı ile Mersin, ulaşım, enerji ve ticaretin gözde merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu potansiyelin gelişmesi için ulaşım altyapısının daha da güçlenmesi şart. İşte bu noktada, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projemiz devreye giriyor. 41 kilometre 3 gidiş 3 geliş toplam 6 şeritli ana gövde ve 11 kilometre 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli bağlantı yoluyla toplam 52 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz, transit, yüksek standartlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi sunuyor."

"KESİNTİSİZ BİR TRAFİK AKIŞI OLUŞTURACAĞIZ"

Uraloğlu, projenin Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Çeşmeli Kavşağı'ndan başlayarak batı yönünde Çeşmeli, Kargıpınarı, Elvanlı, Tömük, Arpaçbahşiş, Kargıcak, Koyuncu ve Kocahasanlı yerleşimlerinin kuzeyinden geçtiğini, Lemas Deresi'nde viyadükle devam ederek, Mersin-Antalya D-400 devlet yoluna paralel ilerlediğini ve Kızkalesi Kavşağı'nda devlet yoluna bağlanarak son bulduğunu bildirdi.

Proje kapsamında, 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel, 1647 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin 251 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 34 alt geçit, 74 menfez, 2 otoyol hizmet tesisi, 1 bakım işletme merkezi ve 1 tünel işletme merkezini otoyolla birlikte inşa ettikleri bilgisini veren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'muz tamamlandığında, Mersin'in turizm bölgelerini Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlayarak kesintisiz, yüksek standartlı ve daha güvenli bir ulaşım sağlayacak. Bu sayede bölge, ülkemizin otoyol ağına entegre olacak. Akıllı ulaşım sistemleri teknolojisiyle donatacağımız otoyolumuz, 7 gün 24 saat kesintisiz, güvenli hizmet verecek. Ayrıca, D-400 Akdeniz Sahil Yolu ve D-715 Konya-Mersin devlet yolundaki transit trafiği, şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleştirerek kesintisiz bir trafik akışı oluşturacağız."

Uraloğlu, özellikle yaz aylarında, Mersin'in eşsiz sahillerine ve tarihi hazinelerine akın eden yerli ve yabancı turistlerin yol açtığı yoğun trafik çilesinin tarihe gömüleceğini dile getirdi.

Bu otoyolla 2,5 saate varan yorucu yolculukları sadece 18 dakikaya indirerek, turizm cenneti Mersin'e ulaşımı bir keyfe dönüştüreceklerine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Otoyolumuz tamamlandığında zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 17 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkıda bulunacağız. Yine, Çukurova Havalimanı'na erişimi kolaylaştırarak yerli ve yabancı turistlerin Mersin'e ulaşımını hızlandıracağız. Böylece turizm yatırımları ve gelirlerini artırarak, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız."

"DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU İŞLER YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Uraloğlu, kamu-özel işbirliğinin bir yapım modeli olduğu kadar aynı zamanda bir finansman modeli olduğunu, yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağladıklarını ifade etti.

Uluslararası finans kuruluşlarının 'Biz bu projeyi finanse edeceğiz' diyerek kredi sağlamalarının da o ülkenin istikrarına ve ekonomisine olan güvenin en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kamu-özel işbirliğiyle hayata geçirilen bu projemizde, görevli şirketlerimiz Kolin İnşaat ve Koloğlu Holding tarafından sürdürülen kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya gelmiş olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 263 milyon avro olan söz konusu otoyol kesiminin 379 milyon avrosu yani yüzde 30'u öz sermayeyle yapılırken 884 milyon avro yani yüzde 70'i banka kredisiyle sağlanacak. Kredi verenlerin 2'si İngiltere ve Almanya merkezli 8 ayrı finans kuruluşundan oluşuyor. Bugüne kadar kamu-özel işbirliği modeliyle yat limanlarından havalimanlarına, otoyollardan tünellere kadar ulaşımın her modunda yaklaşık 70 civarında yap-işlet-devret projesini hayata geçirdik. Bu projeler kapsamında o günkü şartlarda yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım yaptık. Aynı projeleri bugün yapalım desek bu projelerin maliyeti 87 milyar dolar olacaktı. Biz doğru zamanda, doğru işler yapmaya gayret ediyoruz."

"PROJE SAĞLAM MALİ ZEMİNE KAVUŞTU"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de otoyol projesiyle sadece Mersin ve çevresi için değil, tüm Akdeniz Bölgesi için stratejik bir yatırımın hayata geçirileceğini, bölgenin ulaşım kapasitesine önemli katkılar sunulacağını söyledi.

Yapım süreci kararlılıkla devam eden otoyolun finansman boyutunun da güçlü bir sermaye yapısı ve yerli, yabancı finans kuruluşlarının desteğiyle güvence altına alındığını vurgulayan Gülşen, "Kredi temini tamamlanan proje sağlam bir mali zemine kavuşmuş bulunmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeye finansman sağlayan kuruluşlar arasında imzalar atıldı.