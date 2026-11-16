2.2 milyon kişinin GSS borcu silinecek

TBMM'de bu hafta yoğun mesai devam edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
'un "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu için siyasi parti turunu sürdürecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık, İçişleri, Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. TBMM'ye geçen hafta sunulan torba kanun teklifi ise komisyonda görüşülecek. Teklifle 1 Ocak 2017'den öncesine ait Genel Sağlık Sigortası
primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu kapsamda 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon lira tutarındaki prim borcu silinecek. Genel Kurul'da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Booking ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki tesislere rezervasyon hizmeti sunabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı
'ndan izin belgesi alması gerekecek. Düzenlemeyle yabancı platformların faaliyetlerinin kayıt ve denetim altına alınması, sektörde adil rekabet koşullarının oluşturulması ve Türkiye'deki faaliyetlerinin hukuki zemine kavuşturulması amaçlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde Booking'in Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik hukuki engellerin kaldırılması ve platforma erişimin yeniden sağlanması bekleniyor.