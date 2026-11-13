2,2 milyon vatandaşın 5,6 milyar liralık GSS borcu siliniyor

AK Parti, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif ile yaklaşık 2.2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2017 tarihinden önceki döneme ait 5.6 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu siliniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısıyla 15 maddelik yasa teklifi hakkında bilgi verdi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklif şöyle:

PRİM BORCU SİLİNECEK: 1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm ferî alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Böylece vatandaşlar sağlık hizmetlerine ulaşımda zorluk çekmeyecek. Yapılacak düzenleme kapsamında 2 milyon 199 bin vatandaşın 5 milyar 627 milyon liralık borcu silinecek.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: Aday çırak, çırak, stajyer ve mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ücretlere yönelik devlet katkısı uygulamasında Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisi, her defasında bir eğitim-öğretim yılı olmak üzere toplam 15 yıla çıkarılıyor. Ayrıca uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına devrediliyor.

İSTİHDAMA TAM DESTEK: Genç ve kadın istihdamının desteklenmesi için İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında verilen teşviklerin süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılıyor. Cumhurbaşkanına bu süreyi 31 Aralık 2029 tarihine kadar uzatma yetkisi veriliyor.

FON TASFİYESİ İÇİN DÜZENLEME: Fonların tasfiyesi için çıkarılan yasaya bir ekleme yapılarak süreçte görev alacaklara özel koruma getiriliyor. Buna göre yatırım fonlarının tasfiye, devir ve geri kazanım süreçlerinde görev alan personel ile bankalar ve bunların görevlendirdikleri kişilerin; suç teşkil eden fiiller hariç olmak üzere, 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumlulukları doğmayacak.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ: 2026 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapan kamu üniversite hastanelerinin tahakkuk ettirdiği tedavi tutarlarının sözleşme tutarının altında kalması durumunda, aradaki fark terkin edilecek.



ŞEFFAF VE ÖNGÖRÜLEBİLİR YATIRIM İKLİMİ



BAŞKA BÖLGELERDE DE HİZMET: Yüzen LNG tesislerinin arz güvenliği çerçevesinde ve bakanlığın görüşü alınarak EPDK kararıyla başka bölgelerde hizmet vermesinin yolu açılıyor.

BOTAŞ BORÇLARI: BOTAŞ'ın 31 Aralık 2026 – 31 Aralık 2027 tarihleri arasında ithalattan doğan vergi, fon ve pay borçlarının, tüketicileri korumaya yönelik uygulanan sübvansiyonlar sebebiyle Hazineden oluşan görevlendirme alacaklarına karşılık aylık olarak terkin ve mahsup edilmesi sağlanıyor. Mahsup işlemleri neticesinde gecikme zammı ve ferî alacak hesaplanmayacağı hüküm altına alınıyor.

ÇERÇEVE ÇİZİLİYOR: Yenilenebilir enerji alanındaki yarışma usul ve esasları, kapalı teklif veya açık artırma gibi yöntemlerin sınırları doğrudan kanunla düzenlenerek şeffaf ve öngörülebilir bir yatırım iklimi tesis edilmesi amaçlanıyor.

BİRİM FİYAT: Rüzgâr ve güneş enerjisinde spekülatif başvuruların önüne geçmek ve kapasiteyi etkin kullanmak adına TEİAŞ tarafından alınacak kapasite artış bedeli uygulaması getiriyor. Ayrıca 10 yılını tamamlayan lisanssız üretim tesislerinin lisanslı faaliyete geçiş şartlarını ve lisans alma bedellerini nesnel kriterlere bağlıyor.



FONLARDA 130.2 MİLYARLIK ÖDEME

Güler, fonlardan yapılan ödemelere ilişkin son bilgileri de paylaştı. Buna göre olağan tasfiye kapsamındaki 93 fonda, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 15 fonda, 542 bin 975 hesaba toplam 62.2 milyar lira ara ödeme yapıldı. Bugüne kadar 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130.2 milyar lira ödeme yapıldı. Böylece 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almış oldu. Güler, Fon Koordinasyon Kurulu'nun bugün toplanacağını ve toplantıda yeni ödeme planının ilan edileceğini söyledi. Güler, sermaye piyasalarındaki güveni artıracak, hukuki şeffaflığı güçlendirecek kanun teklifi hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.



VERGİ ADALETİ ARTIRILIYOR

Üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlara sağlanan yüzde 12.5'lik indirimli kurumlar vergisi uygulamasının kapsamından kıymetli maden ve petrol rafinerileri ile tütün ve alkollü içki üreticileri hariç tutularak vergi adaleti pekiştiriliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör