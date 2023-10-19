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Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:41

23 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi kapsamında 6’sı yerli üretim olmak üzere 23 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

23 ilaç daha SGK’nın geri ödeme listesine alındı

Son dakika haberleri...Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi kapsamında 6'sı yerli üretim olmak üzere 23 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Söz konusu 23 ilaç:

  • 5 antianemik ilaç,
  • 5 antipsikotik ilaç,
  • 5 immunosüpresant,
  • 4 kanser ilacı,
  • 2 solunum sistemi ilacı,
  • 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç,
  • 1 vitamin ilacı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi kapsamında 6'sı yerli üretim olmak üzere 23 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullanarak ilaçların adını paylaştı.

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23 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı
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