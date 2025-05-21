2.3 milyon bağımsız bölümü dönüştürdük

İzmir 2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi, Yeni Asır Gazetesi ve Turkuvaz Medya Grubu işbirliği, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) katkıları ile gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi' hakkındaki kanun kapsamında bugün itibarıyla 87 bini İzmir, 923 bini de İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde toplam 2.3 milyon bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını açıkladı. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bölgede 452 bin konutun yapımına başladıklarını, bunların 201 binini teslim ettiklerini söyleyen Bulut, "İnşallah bu yılın sonunda da tüm konutları ve ticarethaneleri tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ederek deprem bölgesindeki yaraları sarmış olacağız. Bu yılın sonunda oradaki sürecimizi tamamladıktan sonra inşallah İzmir, İstanbul gibi yerlere daha fazla mesai harcayacağız" dedi. Türkiye'de toplam 36 milyon bağımsız bölüm bulunduğunu, 2 milyonluk kısmının acilen dönüştürülmesi gerektiğini anlatan Bulut, "Bunun da 600 bini İstanbul'da bulunmakta" diye konuştu.

İZMİR'DE 5 BİNİN ÜZERİNDE KONUT

30 Ekim 2022'de İzmir'deki depremle birlikte Bayraklı bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını ve 5 bin 42 konutluk bir projeyi tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Bulut, "İnanın o gün bu projeleri hayata geçirirken çok zorluklar yaşadık. Murat Kurum bakanımız buradan 1 ay boyunca buradan hiç gitmeden. Devamında sürekli ziyaret ederek tek tek vatandaşlarımızla görüştük. Sahaya çıktığımız zaman birbirimize yardımcı olacağız. Yardımcı olmazsak bu iş yürümez. O zaman İzmir Şehir Hastanesi'nin eteklerinde çalışmalara başladığımız zaman bize 'Orayı rant projesi yapacaklar, İzmir'i mahvedecekler' dediler ve inanın o kadar zorluklarla karşılaştık ki, sonuç ortaya çıktı ama kimse de dönüp 'Biz böyle karşı çıktık ama hiç de karşı çıktığımız gibi değil, her şey vatandaşın lehine her şey İzmir için yapılmış' diye bir dönüş olmadı. Bunu niye ısrarla vurguluyorum. Bu işin eleştiri tarafı kolay, yapabilmek zor. Sahada çalışmaya başladığımız zaman herkes olayı başka tarafa çekiyor" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, kentsel dönüşümün hızlı ve sağlıklı şekilde ilerlemesi için karşılıklı işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti. İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise "Kentsel dönüşümü ele alırken, fiziksel dönüşümün yanı sıra; sosyal, ekonomik, çevresel ve teknolojik boyutlarıyla kentlerimizi nasıl daha dirençli, daha iyi yaşanabilir ve kapsayıcı hale getirebileceğimizi tartışmak zorundayız" dedi. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, İzmir'in ciddi bir deprem riski altında olduğunu belirterek kentsel dönüşümün önemine değindi. Kentsel Dönüşüm Zirvesi, 'Gayrimenkul Sektörünün Gözünden Kentsel Dönüşüm' ve 'Kentsel Dönüşümde Ortak Akıl: Geleceği Birlikte İnşa Etmek' konulu panellerle devam etti.