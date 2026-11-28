Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin doğrudan yatırımlarda geldiği noktayı açıkladı. 1973-2002 dönemindeki 29 yılda sadece 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekildiğini anlatan Yılmaz, "2003'ten bugüne yaklaşık 296.1 milyar dolar yatırım geldi. Türkiye'nin küresel uluslararası doğrudan yatırım akımlarından aldığı ortalama pay 2002 öncesinde yüzde 0.2 seviyesindeydi. Bu oran yüzde 1'e yaklaştı" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2027 bütçesine ilişkin görüşmelerde konuşan Yılmaz, 2025 yılının başından bu yana toplam değeri 8.66 milyar dolar olan 73 yatırımın faaliyete geçtiğini söyledi. Söz konusu yatırımlarla 20 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını belirten Yılmaz, projelerin yüzde 65'inin yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Yılmaz, Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, tedarik zincirleri ve nitelikli istihdam odaklı yatırımların artırılmasına yönelik 61 eylemin sürdürüldüğünü ifade etti.

KATILIM FİNANS İÇİN BELGE

Katılım finans ve finansal teknolojiler alanında yeni politika belgelerinin hazırlandığını açıklayan Yılmaz, 2027-2030 Katılım Finans Strateji Belgesi ile Milli Fintek Strateji Belgesi'nin hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Kamu yatırımlarına ilişkin güncel verileri de paylaşan Yılmaz, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'nda toplam büyüklüğü 14 trilyon lira olan 3 bin 857 projenin bulunduğunu söyledi. Program kapsamında başlangıç ödeneğinin 1.9 trilyon lira olarak belirlendiğini aktaran Yılmaz, ekonomik ve sosyal altyapının geliştirilmesine yönelik yatırımlara öncelik verildiğini ifade etti.

TAMAMLANMA SÜRESİ 3.4 YILA İNDİ

Yatırım ödeneklerindeki artış ve proje portföyünün daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışmaların sonuçlarına dikkat çeken Yılmaz, kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinin 2002 yılında 8.5 yıl olduğunu hatırlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu sürenin 2026 yılında 3.4 yıla indirildiğini bildirdi.

DİYANET'E 229 MİLYAR, MİT'E 57 MİLYAR TL

YILMAZ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne 2027 yılı için 27 milyar 547 milyon lira kaynak tahsis edilmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Bu ödeneğin yüzde 41'i barışı destekleme faaliyetlerine, acil destek giderlerine ve Yatırım ve Finans Ofisi'ne hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. Kalan ödeneğin büyük bölümü ise vatandaşlarımıza bedelsiz sunulan kamusal hizmetlerin devamını sağlamak üzere kullanılacaktır" dedi. Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi için 229 milyar 65 milyon TL, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bütçesi için 57.9 milyar TL, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın bütçesi için 6 milyar 285 milyon TL ödenek ayrıldığını bildirdi. Yılmaz, MİT'in 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir rol üstlendiğini ve başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı etkili bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

SAVUNMADA YERLİLİK YÜZDE 83

YILMAZ, savunma sanayisinde 2002'de 62 olan proje sayısının 1.500'e yaklaştığını, proje ticaret hacminin 5.5 milyar dolardan 150 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayarak, "Savunma sanayisinde yerlilik oranımız yüzde 83'e yükseldi. Savunma ve havacılık sektörünün toplam cirosu 2002'de 1.1 milyar dolardı. 2025'te rakam 25 milyar dolara ulaştı. 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız, 10 milyar dolara yükseldi. Türkiye dünyanın en büyük 11'inci savunma ihracatçısı oldu" diye konuştu.

ÇOCUK CIMER KURULUYOR

CİMER'e Ekim 2026 itibarıyla 6 milyon 7 bin başvuru yapıldığını, geçen yıl hizmete sunulan mobil uygulama üzerinden alınan başvuru sayısının da 66 bini aştığını anlatan Yılmaz, "Çocuklarımızın görüş ve önerilerini iletebilecekleri Çocuk CİMER sisteminin kurulması planlanmaktadır" dedi. Yılmaz, İletişim Başkanlığı'na 2027 yılında 10 milyar 79 milyon lira ödenek öngörüldüğünü de vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör