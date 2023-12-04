23 yılda yapılan halka arza yılda ulaşıldı

Enflasyona karşı getiri arayışının etkisiyle yatırımcı sayısının son 1 yılda 2.5 kata yakın arttığı Borsa İstanbul'da, halka arzlarda tarihi rekorlar kırılıyor. Endeksin dar bir bantta hareket ettiği son 1.5 ayda, sergiledikleri yüksek performansın cazibesiyle halka arz edilen hisseler ilgi odağı olmaya devam ederken, 2023 yılı, Borsa İstanbul'un şirketlere finansman sağlama misyonunda özel bir konuma yerleşti.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre Borsa İstanbul'da 2000-2022 arasındaki 23 yıllık dönemde 324 şirket halka arz edildi. Bu halka arzların büyüklüğü ise 69 milyar 475 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023'te ise, geçen hafta tamamlanan 3 halka arzla birlikte toplam 50 şirket 68 milyar 933 milyon liralık halka arz yaptı. Böylece halka arzlarda 23 yıldaki toplam büyüklüğe, tek bir yılda ulaşılmış oldu.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçen haftanın son işlem gününde Mega Metal Sanayi, Kuzey Boru ve Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzına da izin verdi. Mega Metal sermayesinin yüzde 23.7'sini oluşturan hisseleri 28.3 liradan halka arz edecek. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 775 milyon lira olacak. Kuzey Boru, sermayesinin yüzde 24'ünü temsil eden 24 milyon adet hisseyi 36.2 liradan satacak. Arz büyüklüğü 868.8 milyon TL olarak gerçekleşecek. Sur Tatil Evleri de sermayesinin yüzde 26.87'sini oluşturan 45 milyon adet hisseyi 49.18 liradan satacak. Arz büyüklüğü 2.2 milyar TL olacak. 3 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 4 milyar 857 milyon lira olarak belirlendi.Borsa İstanbul'da son 3 yılda ise 145 şirket halka açıldı. 2021'de 52 şirket 21 milyar 561 milyon liralık, 2022'de 40 şirket 19 milyar 299 milyon liralık halka arz gerçekleştirdi. 2023'te ise bu haftaki 3 şirketle birlikte 53 şirket 73 milyar 791 milyon liralık halka arza imza atmış olacak. Böylece son 3 yılda gerçekleştirilen halka arzların toplam büyüklüğü 114 milyar 651 milyon liraya ulaşacak.HALKA arzın yanı sıra, bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla da şirketlere önemli tutarda kaynak sağlandı. TSPB verilerine göre bedelli sermaye artırımları ve ikinci halka arzlarla 2021'de 14 milyar 825 milyon lira, 2022'de 36 milyar 280, 2023'ün ilk 10 ayında ise 73 milyar 705 milyar lira finansman sağlandı. Bu yolla 3 yılda sağlanan kaynak 124 milyar 810 milyon lira olarak gerçekleşti. Son 3 yılda halka arz, bedelli artırım ve ikincil halka arzlarla sağlanan kaynak 239.5 milyar lira oldu.GEÇEN hafta gerçekleşen Çates Elektrik, Batı Ege GYO ve Şeker Yatırım'ın halka arz sonuçları açıklandı. Çates 33 milyon 50 bin adet hisseyi 57.15 liradan halka arz etti. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 888 milyon TL oldu. Halka arza 6 milyar 966 milyon TL büyüklüğünde 121.9 milyon adet talep geldi. Toplamda halka arzın 3.7 katı talep geldi. Halka arzda 3 milyon 140 bin 70 yatırımcıya hisse satıldı. Batı Ege GYO'nun halka arzında 290 milyon adet hisse 3 liradan satıldı. Halka arzın büyüklüğü 870 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arza 3 milyar 255 milyon TL büyüklüğünde 1 milyar 84 bin adet talep geldi. Şirket hisseleri 3 milyon 255 bin 166 yatırımcıya satıldı.