23.1 milyar liralık kaçak ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde 2023'te geçen yıla göre yüzde 93 artışla 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya ele geçirildiğini belirtti. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde gerçekleştirilen 2023 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bolat, yılın tamamında 182 milyon yolcunun ülkeye giriş ve çıkışının kontrol edildiğini bildirdi. Bolat, 8 milyon 300 bin konteyner, 966 bin uçak, 108 bin gemi, 4 milyon 800 bin tır ve kamyon ve 5 milyon binek aracın kontrolünün gerçekleştirildiğini söyledi. Bolat, "2023'te 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde 1.302 araç, 3 milyar 210 milyon liralık elektronik eşya, 5 bin tonu aşan yasa dışı gıda, 8 milyonu aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı, 446 milyon tütün, 7.5 milyarlık 40 milyon çeşitli eşya, 2 milyon 335 bin tıbbi malzeme yakalandı" diye konuştu.BAKAN Bolat, sosyal medya hesabından, Dünya Ticaret Örgütü'nün ihracata ilişkin son verilerini değerlendirdi. Türkiye'nin küresel ihracattan (toplam 23.9 trilyon dolar) yüzde 1.06 pay aldığını belirten Bolat, "2022 sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1.02 idi" dedi.