236 bin 410 binada hasar tespit çalışması: 33 bin bina ağır hasarlı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve aralarında Kayseri, Niğde ile Kilis'in de olduğu 13 ilde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 6 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 236 bin 410 binada yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 6 bin 849 binada bulunan 46 bin 640 bağımsız birimin orta hasarlı, 59 bin 995 binadaki 439 bin 647 bağımsız birimin az hasarlı, 108 bin 840 binada yer alan 535 bin 490 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu saptandı.