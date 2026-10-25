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Giriş Tarihi: 25.10.2026

24 kişi 9 milyarı iade etti

Fon soruşturmasında şüpheliler için çember daralıyor. 24 kişinin 9 milyar lira geri ödeme yaptığı fon soruşturmasında hedef, 1 ayda 100 milyar liralık geri ödeme almak. 20 kişi geri ödeme yapmak için başvurdu

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ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
24 kişi 9 milyarı iade etti
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Borsa ve fon manipülasyonu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) arasında kurulan koordinasyon kapsamında gönüllü geri ödemelerin 9 milyar liraya ulaştığı belirtildi. SABAH'ın savcılık kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, 24 kişinin 9 milyar liralık geri ödeme yaptığı süreçte TMSF ile yapılan görüşmelerde hedef bir aylık süreçte 100 milyar lira olarak belirlendi. Ayrıca 20 üst düzey ismin geri ödeme için avukatları üzerinden başvuruda bulunduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından borsa ve fon piyasalarında gerçekleştirildiği iddia edilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, yatırımcıların uğradığı zararların giderilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında gönüllülük esasına dayalı geri ödeme sürecinde bugüne kadar yaklaşık 9 milyar liralık ödeme yapıldığı belirtildi. Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişmelerden biri de şüphelilerin ve ilgili kişilerin gönüllü geri ödeme sürecine katılması oldu. Astor Enerji Anonim Şirketi ortaklarından Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar TL ödeme yaptı.

20 İSİMDEN BAŞVURU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın mali boyutunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Fon ve borsa işlemleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen üst düzey şüpheli konumundaki 20 kişinin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğu belirtildi. Söz konusu başvuruların geri ödeme süreci kapsamında ele alındığı, TMSF'nin de yürütülen görüşmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Süreçte hedeflenen 100 milyar liralık tutara ulaşılması amacıyla kişi ve şirketlerle temasların sürdüğü ifade edildi.

7 SAVCI ÇALIŞIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturmanın bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin koordinasyonunda 7 Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul ve TMSF ile koordineli eş zamanlı çalışma yürütülüyor. Cumhuriyet savcılarının ilgili kurumlarla doğrudan irtibat kurarak şüpheli para hareketlerini, hisse işlemlerini, fon transferlerini ve geri ödeme süreçlerini incelediği öğrenildi. Borsa ve fon piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmada 36 hisse senedi üzerindeki manipülatif işlemlerin incelendiği belirtildi. İşlemler 5 ayrı kurumda görev yapan uzmanlar tarafından araştırılıyor.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #TMSF
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