2.5 milyon TL’ye kadar 48 ay vade

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımında uygulanan kredi vade sınırı ve tutarlarına ilişkin düzenleme yaptı. BDDK'nin internet sitesinde "Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırların Değiştirilmesi İlişkin Kurul Kararı" yayımlandı. Bu kapsamda, Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıtlar için kredi vade sınırı ve kredi tutarlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre, kredi vade sınırları, nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin lira ve altında olan elektrikli araç alımında kullanılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi. Bu sınır fatura değeri 2 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı aşmayan araçlarda 36 ay, 5 milyon liranın üzerinde olup 6 milyon 500 bin lirayı aşmayan araçlarda 24 ay, 6 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 7 milyon 500 bin lirayı geçmeyen taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak uygulanacak.

YÜZDE 70'E KADAR KREDİ

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında, nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı, 2 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı aşmayan araçlarda yüzde 50'yi, 5 milyon liranın üzerinde olup 6 milyon 500 bin lirayı aşmayan taşıtlar için yüzde 30'u, 6 milyon 500 bin liranın üzerinde olup, 7 milyon 500 bin lirayı aşmayan taşıtlar için yüzde 20'yi geçemeyecek.

7.5 MİLYONUN ÜSTÜNE YOK

Bu oran, nihai fatura değeri 7 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıtlar için ise yüzde 0 olarak belirlendi. Ayrıca bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanması kararlaştırıldı.

426 BİN KİŞİNİN BORCU VAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre, 23 Şubat 2024'te 93.1 milyar TL olan bireysel taşıt kredileri, 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 68.4 milyar liraya geriledi. Türkiye Bankalar Birliği'nin Eylül 2024 verilerine göre 426 bin 252 tüketicinin bankalara 62.5 milyar TL taşıt kredisi borcu bulunuyor. Takibe düşen taşıt kredilerinin tutarı ise 45 milyon lira.