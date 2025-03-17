25 trilyon dolarlık fonlara Türkiye tanıtımı

Tera Yatırım, toplam 25 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip yatırım fonlarının da dahil olduğu küresel düzeyde önemli bir etkinlik olan "Uluslararası Türkiye Yatırım Konferansı"nın ikincisini geçtiğimiz hafta Londra'da gerçekleştirdi. Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, uluslararası kurumsal yatırımcıları ve Türk yatırımcılarını bir araya getirerek iş birliği fırsatlarını artırmayı, Türkiye'nin yatırım potansiyelini uluslararası arenada daha görünür kılmayı hedeflediklerini söyledi. Emre Tezmen, "Londra'da ikinci kez gerçekleştirdiğimiz konferans, yatırımcılar arasında stratejik diyaloglar oluşturmak ve gelecekteki iş birliklerini şekillendirmek açısından önemli. Konferans, yatırım olanaklarının geliştirilmesinin yanı sıra, ekonomik büyümeye katkıda bulunacak yeni fırsatların keşfedilmesine de olanak sağladı" açıklamasında bulundu.