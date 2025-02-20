250 gram pidenin fiyatı 20 TL

Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da 250 gram pidenin fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Geçen yıl pidenin kilogram fiyatı 60 TL'ydi. Bu yıl kilogramı 81 TL'nin üzerinde olmayacak. Geçen yıl pide 15 TL'den satılıyordu. Balcı, "Ortalamaya baktığımızda iller arasında yüzde 33-35 fiyat artışı söz konusu. Türkiye'nin hiçbir yerinde yüzde 35'ten daha yukarı bir fiyat artışı yok" dedi. Belirlenen fiyatın üzerinde satış yapılması halinde neler yapılacağına da değinen Balcı, "Hiçbir ilde kilogramı 81 liranın üzerinde olmayacak. Odalarımız ilgili kurum, bağlı bulundukları esnaf odaları birliğinden veya ticaret odasından fiyat alıyor" diye konuştu.