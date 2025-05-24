250 milyon euro yatırımla büyüyecek

Ekim 2023'te MNG Kargo'nun DHL Ailesi'ne katılmasının ardından ülkemize giriş yapan DHL eCommerce, Türkiye'de faaliyetlerine kendi adıyla devam edecek. Bu adım, dünya genelinde 50 binden fazla çalışan, 26 binden fazla araç ve 8 kargo uçağıyla hizmet veren DHL eCommerce'ün Türkiye'ye olan güvenini göstermesi açısından önemli. DHL eCommerce Türkiye CEO'su Kağan Gündüz, "Başarılı bir entegrasyon sürecinin ardından gelen bu stratejik adım, DHL'in hem bize hem de Türkiye'ye duyduğu güveni gösteriyor. MNG Kargo'nun yıllara dayanan yerel uzmanlığını, DHL'in global ağı ve lojistik yetkinliğiyle bir araya getirerek, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünü büyütmeyi, ülkemizi bölgesel bir lojistik üs haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"KAPASİTEMİZ İKİYE KATLANACAK"

2024'te dünya genelinde 1.8 milyardan fazla gönderi taşıyan DHL eCommerce'ün Türkiye'de yatırım planlarına işaret eden Kağan Gündüz, "Daha önce de açıkladığımız gibi, 250 milyon euroluk yatırım planımız devam ediyor. Bu yatırımlar; yeni transfer merkezlerinin kurulması, otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi, operasyon ağımızın genişletilmesi, araç filomuzun modernizasyonu ve sürdürülebilir lojistik çözümlerine odaklanmamızı sağlayacak. Hedefimiz önümüzdeki üç yıl içinde mevcut kapasitemizi iki katına çıkarmak. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220'den fazla ülkede, günde 600 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştırırken, bu yatırımlarla kapasitemiz ikiye katlanacak. Amacımız, operasyonel yapımızı daha da güçlendirerek Türkiye'yi bölgesel bir merkez haline getirmek" diye konuştu. Halihazırda 850'den fazla şube, 28 transfer merkezi, 4 bin 100'den fazla araç ve 11 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, marka dönüşümü ile birlikte tüm şubeler ve araçlarda kademeli olarak MNG Kargo markası ve logosu yerine DHL eCommerce markasına geçecek.

E-İHRACAT ARTACAK

2023'teki satın almanın ardından entegrasyon süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirten ve DHL eCommerce'a geçiş sürecini anlatan Kağan Gündüz, "Müşterilerimizin, DHL'in global birikiminden ve operasyonel tecrübesinden faydalanmasını sağlayacak yeni projeleri hayata geçirdik. Bir yandan Türkiye içinde sunduğumuz hizmetleri müşteri memnuniyetini merkeze alarak yeniden şekillendirirken aynı zamanda yurt dışına e-ihracat yapmak isteyen müşterilerimizin yeni pazarlara açılmalarına destek olmak üzere, diğer DHL şirketleriyle iş birliğine giderek sunduğumuz servisleri de çeşitlendirdik. Bu kapsamda, yurt içi gönderi çözümlerine ek olarak, sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen müşterilerimize daha avantajlı fiyatlar ve hızlı teslimat seçenekleriyle ürünlerini son alıcılarına ulaştırma kolaylığı sağladık. Önümüzdeki dönemde de, DHL'in global gücünü arkamıza alarak müşterilerimize dünya standartlarında hizmet sunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



YURTİÇİ GÖNDERİ VE E-TİCARET ALANINDA HİZMET SUNUYOR

TÜRKİYE'DE kendi markası ile yola devam edecek olan DHL eCommerce, Türkiye'nin de dahil olduğu çeşitli Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan başta olmak üzere bazı Asya ülkelerinde yurt içi gönderi taşımacılığı alanında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda sınır ötesi e-ticaret çözümleri de sunan DHL eCommerce bu güçlü operasyon ağı sayesinde müşterilerine güvenilir, esnek ve yüksek kaliteli lojistik çözümleri sunmaya devam ediyor.