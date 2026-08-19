250 tonluk dev yükler havada: Kanal İstanbul’un ilk köprüsünde milimetrik tabliye operasyonu

Kanal İstanbul projesi kapsamında yapımına başlanan ve projenin ilk köprüsü olarak öne çıkan Sazlıbosna Köprüsü'nde dev tabliye kaldırma operasyonları devam ediyor. Her biri 250 ila 252 ton arasında değişen çelik tabliyeler, özel vinçlerle milimetrik hesaplamalar eşliğinde köprü gövdesine yerleştiriliyor.
250 TONLUK DEV YÜKLER HAVADA
Sazlıbosna Barajı'nın iki yakasını birbirine bağlayan köprüde yürütülen çalışmalarda 250 tonluk tabliyeler Strandjack vinçler yardımıyla kaldırılıyor. Köprünün ana gövdesinde karşılıklı gerçekleştirilen kaldırma operasyonlarında toplam 500 tonluk yük dengesi yönetiliyor.
Projede görev yapan Sancak Operatörü Berkay Mutlay, "Kanal İstanbul'un ilk köprüsü olarak tanımlanacak Asmalı Eğri Köprü'de tabliye kaldırma operasyonumuzu devam ettiriyoruz. Tabliye kaldırma esasının programlamasını Ocak ayında yaptık, Şubat ayında ise fiili kaldırma işlemlerine başladık. Aralık ayı sonu itibarıyla tabliye kaldırma işini tamamlamayı hedefliyoruz. Köprünün toplam 17 ana tabliyeden oluşuyor. şu anda 11'inci tabliyenin montaj aşamasındayız. Her bir tabliyenin ağırlığı 250 ile 252 ton arasında değişmektedir. Main span (ana açıklık) tarafındaki tabliye 250 ton, side span (yan açıklık) tarafındaki tabliye de aynı şekilde 250 ton ağırlığa sahiptir. Karşılıklı kaldırma yapıldığında ana gövdede toplam 500 tonluk bir yük dengesi yönetilmektedir" dedi.
MİLİMETRİK HESAPLARLA MONTAJ
Dev tabliyelerin kaldırılmasının ardından haritacı mühendisler tarafından lazerli konumlandırma gerçekleştiriliyor. Yaklaşık bir gün süren montaj işleminin ardından tabliyenin belirlenen noktaya tam olarak oturtulmasıyla cıvatalama aşamasına geçiliyor.
Mutlay, "Haritacı mühendisler tarafından lazerli konumlandırma yapılıyor. Yaklaşık 1 gün süren montaj ardından, tabliyenin tam haritalandırılmış yerine oturmasıyla birlikte cıvatalama işlemine geçiliyor." şeklinde konuştu.
Cıvatalama işlemi yaklaşık 12 ila 13 saat sürüyor. Köprü mühendisliği açısından dikkat çeken uygulama, büyük ölçekli eğik askılı köprülerde özel cıvatalı birleştirme teknolojisinin kapsamlı şekilde kullanılmasıyla öne çıkıyor.
KÖPRÜDE 17 ANA TABLİYE BULUNUYOR
Sazlıbosna Köprüsü'nün toplam 17 ana tabliyeden oluştuğu belirtildi. Her bir tabliyenin ağırlığı 250 ila 252 ton arasında değişirken, ana açıklık ve yan açıklık tarafındaki tabliyeler yaklaşık 250 ton ağırlığa sahip.
Çalışmalar kapsamında tabliyelerin karşılıklı olarak kaldırılmasıyla köprünün ana gövdesindeki yük dağılımı dengeleniyor. Tabliye kaldırma operasyonlarının aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sazlıbosna Köprüsü'ndeki çalışmalar sürerken havadan çekilen görüntülerde Kanal İstanbul güzergahının önemli bölümü de aynı karede görüldü.
Sazlıbosna Barajı'ndan başlayan güzergahın güneye doğru uzanan hattı, Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne kadar devam eden coğrafi yapı havadan görüntülendi.
Köprünün iki yakasında yükselen sarı kule vinçler, çelik eğik askı kabloları ve dev köprü gövdesi dikkat çekerken, yüksek irtifadan çekilen görüntülerde Marmara Denizi'nde demirleyen gemiler de görüldü.
GECE ÇALIŞMALARINDA IŞIKLANDIRMA TESTİ
Köprü inşaatındaki çalışmalar gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de kesintisiz devam ediyor. Gece çekilen havadan görüntülerde köprünün ışıklandırma sistemlerinin ilk denemeleri de görüldü.
Farklı renklerde yanan ışıkların köprü gövdesine yansıdığı görüntülerde, Sazlıbosna Barajı'nın iki yakasını birleştiren yapının gece görünümü de ortaya çıktı.