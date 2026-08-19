250 tonluk dev yükler havada: Kanal İstanbul’un ilk köprüsünde milimetrik tabliye operasyonu

KÖPRÜDE 17 ANA TABLİYE BULUNUYOR

Sazlıbosna Köprüsü'nün toplam 17 ana tabliyeden oluştuğu belirtildi. Her bir tabliyenin ağırlığı 250 ila 252 ton arasında değişirken, ana açıklık ve yan açıklık tarafındaki tabliyeler yaklaşık 250 ton ağırlığa sahip.

Çalışmalar kapsamında tabliyelerin karşılıklı olarak kaldırılmasıyla köprünün ana gövdesindeki yük dağılımı dengeleniyor. Tabliye kaldırma operasyonlarının aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sazlıbosna Köprüsü'ndeki çalışmalar sürerken havadan çekilen görüntülerde Kanal İstanbul güzergahının önemli bölümü de aynı karede görüldü.

Sazlıbosna Barajı'ndan başlayan güzergahın güneye doğru uzanan hattı, Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne kadar devam eden coğrafi yapı havadan görüntülendi.

Köprünün iki yakasında yükselen sarı kule vinçler, çelik eğik askı kabloları ve dev köprü gövdesi dikkat çekerken, yüksek irtifadan çekilen görüntülerde Marmara Denizi'nde demirleyen gemiler de görüldü.