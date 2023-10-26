29 Ekim’de 3 bin kadın Cumhuriyet için koşacak

Cumhuriyetin 100'üncü yılı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kadınlar koşusuyla kutlanacak. IC Holding bünyesindeki deniz, hava ve kara taşımacılığında uzmanlaşan ICA, Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü sloganı ile koşuyu gerçekleştirecek. Etkinliğe 3 bin kadın koşucunun katılması bekleniyor. '100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu', Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenecek ilk yaya organizasyonu olma özelliğini taşıyor.Koşu, Cumhuriyet kadınlarının geleceğe yürüyüşünü de sembolize edecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan başlayarak, 5 km'lik bir parkurda Anadolu Yakası'na kadar uzanacak olan koşu, saat 09.00'da başlayacak. Etkinlik, yalnızca kadınların katılımına açık olacak.Koşuya talebin beklediklerinin üzerinde olduğunu belirten ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, "İlk kez böyle bir organizasyona imza atacağız. Köprünün tamamını transit yol olduğu için kapatamıyoruz ancak bir bölümü kapalı olacak. Bizim için bu ilk adım. Bundan sonrasında köprüyü uluslararası organizasyonlara uygun bir hale getirdik. Beş kilomterelik bir parkur olacak. Koşu kapsamında sponsorlardan sağlanacak kaynakla Darüşşafaka, TOG, TOÇEV, TED, Türkiye Atletizim Vakfı ve Yanındayız Derneği'ne bağış yapılacak" dedi.Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı devrimlerle kadınları bir yüzyıl öteye attığını belirten Soğukpınar, "Yani bu devrimlerin tamamı kadınlara bir şekilde dokunmuş. Kadınlar ne kadar önde, ne kadar özgüvenli olursa doğacak çocuklar da, büyüyecek çocuklar da o kadar etkin olabiliyor yaşamda. O yüzden biz Cumhuriyet deyince, Cumhuriyet ve Kadın temasını baz aldık" dedi. Beşiktaş ve Galatasaray'ı da projeye destek verdiklerini belirten Soğukpınar, "Bugün tüm STK'larıyla sosyal medyalarında da başlayacaklar duyurulara. En son Galatasaray Beşiktaş derbisinde, bütün localarda, QR kodlarımız ve tanıtım broşürleri dağıtıldı" dedi. .Koşuya dereceye girenlere toplamda 225 bin TL tutarında Cumhuriyet Kadınları Koşusu Ödülü verilecek. Koşuya katılmak isteyenler için ön kayıtlar www.cumhuriyetkadinlarikosusu.com adresi üzerinden alınmaya başlandı. Katılımcılar, sporcu kitlerini 27-28 Ekim tarihleri arasında Vadi İstanbul AVM SPX Mega Mağaza ve Ataşehir SPX Mega mağazalarından ve 29 Ekim günü Expo alanından alabilecekler. Organizasyonun ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi ve İstanbul'a yeni bir uluslararası spor organizasyonu kazandırılması planlanıyor.