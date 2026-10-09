3 şehir daha YHT ile buluştu! Bakan Uraloğlu 2028 hedefini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılış töreninde Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 24 yılda demir yolu ağının 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, hızlı tren ağının da yeni hatla birlikte 2 bin 604 kilometreye ulaştığını söyledi.

ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HATTI HİZMETE ALINDI

Babaeski Garı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Uraloğlu, Cumhuriyet tarihinin önemli demir yolu projelerinden birini hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın yüksek vizyonu ve talimatlarıyla son 24 yılda demir yollarında başarılarla dolu yeni bir çağ başlattık. Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı da bugün Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'mız ile birlikte 2 bin 604 kilometreye çıkardık." dedi.

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın en uzun kesimi olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule etabının devreye alındığını belirten Uraloğlu, hattın Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi hızlı tren konforuyla buluşturduğunu kaydetti.

HIZLI TRENLE ULAŞILAN İL SAYISI 14'E ÇIKTI

Çift hatlı, elektrikli ve seviye-1 sinyalizasyon sistemine sahip olarak inşa edilen hat, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun şekilde tasarlandı.

Yeni hatla birlikte hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e yükseldiğini belirten Uraloğlu, 2028 yılına kadar bu sayıyı 27'ye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Uraloğlu, "İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 27'ye yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

KAPIKULE LOJİSTİK MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Kapıkule Gar sahasının ve gar içindeki hat sayısının genişletildiğini belirten Uraloğlu, "Kapıkule Gar sahasını 253 bin metrekareden 660 bin metrekareye, gar içi hat sayısını 23'ten 42'ye çıkararak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyor, Kapıkule'yi bekleme noktası olmaktan çıkarıp kesintisiz bir lojistik geçidine dönüştürüyoruz." dedi.

Hattın, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray ile oluşturulan uluslararası demir yolu bağlantılarının önemli halkalarından biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, projenin Orta Koridor açısından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Uraloğlu, proje çalışmaları devam eden Kalkınma Yolu'nun batı ucunda da yer alacak hattın, uluslararası doğu-batı ve kuzey-güney ulaştırma koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturacağını belirtti.

DİĞER ETAPLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın diğer kesimlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 69 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy etabındaki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarının bitirilmek üzere olduğunu belirten Uraloğlu, bu bölümün 2026 yılı bitmeden hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ İŞBİRLİĞİ

Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın Avrupa Birliği ile işbirliği içinde hayata geçirildiğini hatırlatan Uraloğlu, projenin iki taraf arasında uzun süredir yürütülen ortak çalışmalar sonucunda tamamlandığını belirtti.

Uraloğlu, "Hattımızı bugün hizmete alarak bir kez daha hem kıtaları hem de Avrupa Birliği ile ülkemizi birbirine bağlıyor, işbirliğimizi pekiştiriyoruz. Avrupa Birliği ile bu projedeki işbirliğimizi ulaştırma koridorlarında daha da ileriye taşımak için beraber çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Projenin tamamlanmasında emeği geçen yüklenici firmalara, Devlet Demiryollarına, TCDD Taşımacılık AŞ'ye, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yetkililerine ve diğer paydaşlara teşekkür eden Uraloğlu, demir yolu yatırımlarının Türkiye'nin geleceği açısından önemine dikkati çekti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör