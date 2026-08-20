3 sokakta 67 bina "Yarısı Bizden" ile yenileniyor! Zeytinburnu'nda eş zamanlı kentsel dönüşüm

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK TUTARLARI

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.

Kampanya kapsamında İstanbul genelinde bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi.

ZEYTİNBURNU'NDA 5 BİN 56 BAĞIMSIZ BÖLÜM DÖNÜŞTÜ

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun olduğu ilçelerden Zeytinburnu'nda bugüne kadar 515 riskli yapıdaki 5 bin 56 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.

Seyitnizam Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 67 yapının daha "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında eş zamanlı olarak dönüştürülmesi hedefleniyor.