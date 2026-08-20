3 sokakta 67 bina "Yarısı Bizden" ile yenileniyor! Zeytinburnu'nda eş zamanlı kentsel dönüşüm

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi'nde 67 yapı, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında eş zamanlı olarak kentsel dönüşüme girdi.
"67 BİNA AYNI ANDA DÖNÜŞÜYOR"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seyitnizam Mahallesi'ndeki çalışmalara ilişkin görüntülere yer verdi.
Kurum, "İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi." ifadelerini kullandı.
Mahallede toplam 117 yapının bulunduğu 3 sokakta kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Bu yapılardan 50'sinin dönüşümü tamamlanırken, kalan 67 yapıdan karot alındı.
Riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda ise yıkım başladı.
YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK TUTARLARI
"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.
Kampanya kapsamında İstanbul genelinde bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi.
ZEYTİNBURNU'NDA 5 BİN 56 BAĞIMSIZ BÖLÜM DÖNÜŞTÜ
Kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun olduğu ilçelerden Zeytinburnu'nda bugüne kadar 515 riskli yapıdaki 5 bin 56 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.
Seyitnizam Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 67 yapının daha "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında eş zamanlı olarak dönüştürülmesi hedefleniyor.
VATANDAŞLAR KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK
Görüntülerde değerlendirmelerine yer verilen Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi, kampanyanın kapsamına ilişkin bilgi verdi.
Çiftçi, "Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımızı bu kısıtlı süreyi verimli geçirmeye ve bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum." diye konuştu.
Kampanyadan ev ve iş yerlerini riskli yapı olarak tespit ettiren vatandaşlar yararlanabilecek. Kampanyanın süresi ise 31 Aralık'a kadar sürecek.
"HER AN CAN KORKUSU YAŞIYORDUK"
Seyitnizam Mahallesi'nde 32 yıllık binası kentsel dönüşüme alınan Eyüp Diker de dönüşüm kararının nedenini anlattı.
Diker, "Her an can korkusu yaşıyorduk. Başvurmamızın birinci nedeni zaten depreme dayanıklılık için." dedi.
İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor!— Murat KURUM (@murat_kurum) August 20, 2026
Burası 67 binanın aynı anda dönüştüğü📍Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi@kdbgovtr pic.twitter.com/Z5D5AU67cn