30 milyar dolarlık tarife mutabakatı

ABD ve Çin'in 30 milyar dolarlık mallar için daha elverişli tarife uygulamasında uzlaştığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
, başkent Washington
'daki görüşmelerinde, mayıs ayında Pekin
'de gerçekleştirilen zirvede oluşturulan ABD-Çin Ticaret Kurulu ve ABD-Çin Yatırım Kurulu'nun hükümetler arası temel mekanizmalarını faaliyete geçirdi. ABD ve Çin, Ticaret Kurulu kapsamında, her iki yönde 30 milyar dolarlık hassas olmayan mal için daha elverişli tarife uygulamasına yönelik tavsiyeler üzerinde mutabakata vardı. Ayrıca Çin'in 2027'de ve 2028'de ABD'den en az 10 milyon metrik ton kömür ithal edeceği belirtildi. Trump ve Şi, 'yapay zekâ' yerine 'süper zekâ' teriminin kullanılması konusunda da anlaşmaya vardı.
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Mete Efendioğlu - Editör