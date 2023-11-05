30 ülke başkentte turizm için buluşacak

Türkiye'nin 2028'de ulaşmayı planladığı 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefi kapsamında tanıtım faaliyetleri artırılırken, Ankara önemli bir fuar ve zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Anadolu'nun eşsiz güzelliklerinin tanıtılacağı ve deneyimleneceği TRAVELEXPO Ankara, 16-19 Kasım tarihleri arasında ATO Congresium'da düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılışını yapacağı fuarda 30 farklı ülke stant açacak, 100'e yakın büyükelçi de hazır bulunacak. Sağlık ve spor turizminin ön plana çıkacağı fuarda uluslararası spor organizasyonu yetkilileri ile Ticaret Bakanlığı destekli farklı ülkeden alım heyetleri de Ankara'da yerli turizmcilerle buluşacak.30 bini aşkın kişinin fuarı ziyaret etmesi hedeflenirken, Türkiye'nin 4 mevsim turizmini ön plana çıkarmak adına destinasyon tanıtımları için birçok il ve ilçe de fuarda yerini alacak. Balıkesir, Kayseri, Trabzon, Düzce, Sakarya, Rize, Kuşadası, Nevşehir, Unesco Dünya Mirası Gordion ile Polatlı da ziyaretçilerle buluşacak.