300 şirkette döviz fazlalığı var

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, geçen hafta ticari krediler ile ilgili yaptıkları düzenlemenin sermaye kontrolü ile alakası olmadığını belirterek, düzenlemenin geçici olduğunu ve 300'ün üzerinde şirketi kapsadığını belirtti.Bir TV kanalında konuşan Akben, "Hızlı kredi artışı ve kredilerin verimli alanlarına yönlendirilmemesi bazı risklere yol açıyor. Bu çerçevede istihdama katkı sunan sektörleri desteklemek için biz bunları selektif alanlara katkı sağlasınlar diye buralara yönlendirdik. Kredileri ekonomiye katkı sağlayacak alanlara yönlendirdik. İhtiyacı olmayan şirketlerin de döviz aldığını gördük. Bu düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok. Bu finansal istikrarın sağlanması konusunda önem arz ediyor. Bankacılık Kanunu bize bu yetkiyi veriyor. Yeminli mali müşavirler rapor için sisteme dahil olabilir" dedi. Akben, uygulamayı piyasayı daha rahatlatıcı bir hale getireceklerini belirterek, "İsteğimiz şu; ucuz TL kredi ile döviz, altın alıp bunları tutmayın, yatırım yapın, istihdam sağlayın" dedi.300'ün üzerinde şirketin döviz pozisyon fazlalığı olduğunu belirten Akben, "15 milyar dolardan fazla bir fazlalık var. Kontrol altına almak döviz kuru ile birebir ilintili" diye konuştu. Yatırımların sekteye uğramasını beklemediklerini söyleyen Akben, şöyle konuştu: "Merkez Bankası'nın kur korumalı ürünü tarafında bir hareketlilik, oraya bir akış olduğunu görüyoruz. Büyük taban bu işten memnun. Kur korumalı mevduattta 1 trilyonun üzerinde bir büyüklüğe ulaşıldı. Bizim aldığımız karar, bu alana destek vermek için yaptığımız bir uygulama değil."