300 yeni ürün ‘SAHA’ya çıkıyor

Tüm dünyada ürettiği yerli ve milli ürünlerle adından söz ettiren Türk savunma sanayisi, yurtiçindeki en büyük sektörel buluşma olan SAHA Expo'yu 22 Ekim'de açacak. Bu yıl 120 farklı ülkeden 150 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan fuarda, 3 milyar doların üzerinde ekonomik değer hedefleniyor. "Teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir" temasıyla gerçekleştirilecek fuarda, NATO'nun Diana programı dünyada ilk kez bir fuara katılacak. NATO yatırım fonu da fuara katılım gösterecek.Bu yıl altıncısı düzenlenen fuarın başladığı günden bugüne dokuz kat büyüdüğüne dikkat çeken SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, "90 bin metrekarelik bir alana ulaştık. Fuarımızı 2026'da 120 bin metrekarelik alanda yapacağız. Uzay pavilyonu kurduk. Uzay konusunda Spacetalks ile burada farklı ülkelerin uzay programları ile görüşmeler yapacağız. İlk defa 16 bin metrekare açık alanda yerli platformları sergileyeceğiz. 2022'de 114 anlaşma imzalanmış, 1.4 milyar dolar civarında bir büyüklüğe ulaşmıştık. Bu yıl anlaşmaların 200'ü geçmesini bekliyoruz. 3 milyar doların üzerinde bir ekonomik değere ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi. Fuarda ilk kez görücüye çıkacak olan teknolojilerden denizaltı aracı ile kara araçları tarafında yapılacak lansmanlar, fuarın en çarpıcı lansmanları olacak.SAHA EXPO'da 300'den fazla ürün lansmanı, 200'den fazla sözleşme imzalanması bekleniyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen çok sayıda ürün ve teknolojinin ilk kez sergileneceği fuarda, Kızılelma, Akıncı, Aksungur, kara araçları, deniz platformları gibi birçok platform sergilenecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek fuara, 120 ülkeden bir başbakan, 25 bakan katılacak. Bunların 16'sı savunma sanayi bakanı olacak.İkiyılda bir düzenlenen SAHA Expo, sekiz sergi salonu, fuaye ve açık alan olmak üzere toplam 90 bin metrekare alanda dördüncü kez düzenlenecek. 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, bin 400'den fazla katılımcı firma, 300'den fazla resmi ve 150'den fazla ticari delegasyon, 150 bin ziyaretçi, 25 bin ikili görüşme, 12 uluslararası panel ve keynote yer alacak.